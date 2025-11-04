Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfântul Ierarh Nectarie cinstit la Mănăstirea Radu Vodă

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 04 Noiembrie 2025

Biserica Ortodoxă Română îl va sărbători pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina duminică, 9 noiembrie. Numeroși credincioși sunt așteptați la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală pentru a‑l cinsti pe ocrotitorul spiritual al așezământului monahal bucureștean printr‑un bogat program liturgic.

Acesta va debuta cu momentul procesiunii cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și ale Sfântului Cuvios Efrem cel Nou, joi, 6 noiembrie, începând cu ora 17:00, care vor fi așezate ulterior în baldachinul din proximitatea sfântului lăcaș. Programul va continua cu slujba Vecerniei cu Litia, precum și cu cea a sfințirii apei.

Vineri, 7 noiembrie, va fi oficiată Sfânta Liturghie, iar seara, începând cu ora 17:00, Vecernia cu Litia și Taina Sfântului Maslu.

Sâmbătă, 8 noiembrie, când sunt prăznuiți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, se va oficia Sfânta Liturghie, urmată de slujba Parastasului, începând cu ora 8:00. Începând cu ora 17:00, va fi oficiată slujba Privegherii în cinstea marelui sfânt tămăduitor, urmată de sfințirea apei și de rugăciunile de dezlegare.

În ziua marelui praznic al Mănăstirii Radu Vodă, duminică, 9 noiembrie, vor fi săvârșite slujba Utreniei, Paraclisul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și Sfânta Liturghie, începând cu ora 8:30. Hramul mănăstirii din Capitală se va încheia în aceeași zi, moment în care, la ceas de seară, sfintele moaște vor fi așezate în biserica mănăstirii, informează Basilica.ro.

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Radu Vodă  -   program
