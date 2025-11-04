Sfântul Ierarh Nectarie cinstit la Mănăstirea Radu Vodă

Biserica Ortodoxă Română îl va sărbători pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina duminică, 9 noiembrie. Numeroși credincioși sunt așteptați la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală pentru a‑l cinsti pe ocrotitorul spiritual al așezământului monahal bucureștean printr‑un bogat program liturgic.

Acesta va debuta cu momentul procesiunii cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și ale Sfântului Cuvios Efrem cel Nou, joi, 6 noiembrie, începând cu ora 17:00, care vor fi așezate ulterior în baldachinul din proximitatea sfântului lăcaș. Programul va continua cu slujba Vecerniei cu Litia, precum și cu cea a sfințirii apei.

Vineri, 7 noiembrie, va fi oficiată Sfânta Liturghie, iar seara, începând cu ora 17:00, Vecernia cu Litia și Taina Sfântului Maslu.

Sâmbătă, 8 noiembrie, când sunt prăznuiți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, se va oficia Sfânta Liturghie, urmată de slujba Parastasului, începând cu ora 8:00. Începând cu ora 17:00, va fi oficiată slujba Privegherii în cinstea marelui sfânt tămăduitor, urmată de sfințirea apei și de rugăciunile de dezlegare.

În ziua marelui praznic al Mănăstirii Radu Vodă, duminică, 9 noiembrie, vor fi săvârșite slujba Utreniei, Paraclisul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și Sfânta Liturghie, începând cu ora 8:30. Hramul mănăstirii din Capitală se va încheia în aceeași zi, moment în care, la ceas de seară, sfintele moaște vor fi așezate în biserica mănăstirii, informează Basilica.ro.