Sfintele Paști la ctitoria Patriarhului României din Banat

Data: 15 Aprilie 2026

În a treia zi de Paști, 14 aprilie, la Mănăstirea Dobrești, județul Timiș, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurat de un sobor de slujitori din eparhie.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu ierarhul la Mănăstirea Dobrești au făcut parte părintele arhimandrit Climent Vântu, starețul Mănăstirii Săraca; părintele protosinghel Matei Buliga, starețul Mănăstirii Dobrești; părintele Ionuț Furdean, protopopul Lugojului, precum și alți preoți invitați.

Slujba a adunat numeroși credincioși din Dobrești, din localitățile învecinate, dar și din Lugoj și Timișoara. Pentru obștea mănăstirii, momentul a avut o semnificație aparte, fiind al doilea an consecutiv în care Sfânta Liturghie este săvârșită în biserica așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, dând citire unor fragmente din pastorala patriarhală. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul a mulțumit credincioșilor și autorităților locale prezenți la eveniment.

„La Mănăstirea Dobrești, ctitorie patriarhală, continuă lucrările de dezvoltare și modernizare. Sunt în desfășurare finisaje la casa monahală, proiecte pentru clopotniță, Altarul de vară și alte spații administrative, iar în perioada următoare sunt prevăzute lucrări de sistematizare a incintei și amenajări din piatră la nivelul bisericii și anexelor”, ne‑a transmis protos. Matei Buliga.