Sfinții Mucenici Epictet și Astion, cinstiți la Mănăstirea Halmyris

În ziua de prăznuire a Sfinților Mucenici Epictet preotul și Astion monahul, miercuri, 8 iulie, Mănăstirea Halmyris din județul Tulcea și‑a sărbătorit ocrotitorii spirituali. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Altarul de vară al așezământului monahal de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte și părintele arhimandrit Iov Archiudean, starețul mănăstirii.

Numeroșii credincioși prezenți au avut bucuria de a se închina la moaștele întregi ale celor doi sfinți mucenici, păstrate în patrimoniul Mănăstirii Halmyris, ridicată pe locul vechii cetăți romane unde aceștia au primit cununa muceniciei în urmă cu aproximativ 1.700 de ani.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a evidențiat importanța duhovnicească a locului martiriului, arătând că mărturia Sfinților Epictet și Astion a rodit prin convertirea multor locuitori ai cetății Halmyris. Totodată, ierarhul a amintit convertirea părinților Sfântului Astion la mormântul fiului lor, pe care a prezentat‑o drept una dintre cele mai vechi mărturii despre întemeierea unei familii creștine în Dobrogea, subliniind că fidelitatea mucenicilor față de Hristos rămâne model pentru viața de familie și pentru mărturisirea credinței.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Visarion a subliniat că, deși au trecut aproape 17 veacuri de la pătimirea lor, Sfinții Mucenici Epictet și Astion rămân vii în conștiința Bisericii, iar credincioșii continuă să vină la Halmyris pentru a le cinsti sfintele moaște și a le cere mijlocirea înaintea lui Dumnezeu.

Părintele arhimandrit Iov Archiudean a amintit că Mănăstirea Halmyris păstrează cele mai vechi moaște întregi descoperite pe teritoriul României, aparținând Sfinților Mucenici Epictet și Astion. Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la descoperirea lor, în urma cercetărilor arheologice desfășurate la Halmyris. Piatra de temelie a bisericii mănăstirii a fost așezată în anul 2002, iar lucrările de edificare continuă și în prezent.