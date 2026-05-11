Sfințire de capelă și evocarea ctitorului catedralei de la Dunărea de Jos

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, prin slujirile liturgice din zilele de 9 și 10 mai, a pus în lumină importanța sfințirii unei biserici, datoria față de înaintași și recunoștința față de marii conducători ai neamului nostru. După ce sâmbătă a târnosit noua capelă a cimitirului din comuna Matca, județul Galați, ierarhul a slujit duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Ziua de sâmbătă a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de clerici din Protopopiatul Tecuci la capela din comuna Matca, județul Galați. În continuare, chiriarhul a oficiat slujba de târnosire a capelei cu hramul „Sfântul și Dreptul Lazăr” din noul cimitir al comunei Matca, așezând-o pe aceasta și sub ocrotirea Sfintelor Femei Românce recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română. Alături de ierarh, de protopopul de Tecuci, de preoții din parohiile localității Matca și de mulțimea credincioșilor, s-au aflat numeroși copii care au ținut la piept icoanele sfinților români recent canonizați.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Arhiepiscop Casian a prezentat sensurile duhovnicești ale sfințirii lăcașului de cult și a subliniat că prezența credincioșilor lângă morminte și grija față de acestea sunt mărturii ale dragostei și respectului față de cei mutați la Domnul, dar și ale credinței în înviere.

La final, Arhiepiscopul Dunării de Jos a oferit preotului paroh Valeriu-Cornel Stamatin de la Parohia Matca V rangul de iconom stavrofor. De asemenea, au fost oferite daruri și diplome celor care au sprijinit aceste lucrări.

În Duminica a 5-a după Paști, 10 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Ierarhul a subliniat în cuvântul de învățătură că Biserica este fântâna nesecată a harului care continuă lucrarea de întoarcere către Domnul începută la Samaria: „Această femeie samarineancă devine, în fața Domnului care o ajută, misionar și apostol. Ea aduce o cetate întreagă la Domnul. Sfinții Apostoli duc, pe urmă, în toată lumea același har al Duhului, căci Biserica a rămas fântâna adâncă a harului, clinica harului Duhului Sfânt pentru mântuirea noastră și începutul vieții creștinești autentice”.

Cu această ocazie, chiriarhul a evocat pe Regele Carol I al României și legătura profundă a acestuia cu Eparhia Dunării de Jos, reamintind că suveranul este ctitorul Catedralei Arhiepiscopale din Galați, a cărei construcție a început sub înaltul său patronaj în anul 1906.