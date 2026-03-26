Sfințire de raclă și binecuvântare a lucrărilor la Parohia Tunari

De praznicul Bunei Vestiri, miercuri, 25 martie, a fost sfințită noua raclă care va adăposti un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, aflate de 14 ani în patrimoniul sacru al Parohiei Tunari din județul Ilfov. Totodată, au fost binecuvântate și lucrările efectuate la așezământul parohial din apropiere.

Slujba de sfințire a raclei realizată la Atelierele Patriarhiei Române a fost oficiată de un sobor de clerici sub protia părintelui Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuarea acesteia, a fost săvârșită Sfânta Liturghie la finalul căreia a fost oferită, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma Anului Centenar al Patriarhiei Române cu medalie părintelui paroh Grigore Moraru, părintelui coslujitor Marcel Sandu și părintelui Ionuț Doroșencu. Tot în această zi a fost săvârșită și slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la așezământul parohial din apropierea lăcașului de cult.

Părintele consilier eparhial Dumitru Ștefănescu a apreciat lucrările și activitățile desfășurate în parohie: „De praznicul Bunei Vestiri, la biserica Parohiei Tunari din Protopopiatul Ilfov Nord au avut loc două evenimente foarte frumoase. Pe de o parte, binecuvântarea lucrărilor de la așezământul parohial, și tot astăzi, înaintea Sfintei Liturghii, a avut loc sfințirea raclei care adăpostește moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Este o mare binecuvântare sfințirea raclei pentru această comunitate, pentru că Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este unul dintre ocrotitorii acestei biserici foarte frumoase, o adevărată catedrală a localității”.

Părintele Cristian Burcea, protoiereu al Protopopiatului Ilfov Nord, a explicat coordonatele misiunii din această comunitate: „Parohia Tunari, fiind foarte aproape de București, a existat, în ultimii ani, în această zonă o dezvoltare accelerată demografică, fapt ce a dus și la necesitatea intensificării activităților pastoral‑misionare. Era nevoie ca acest centru pastoral să existe, el își găsește utilitatea, pentru că aici se desfășoară o serie de activități”.

Parohul comunității, părintele Grigore Moraru, a adresat, la final, un cuvânt de mulțumire: „Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântare, părintelui consilier Dumitru Ștefănescu pentru că a venit astăzi în mijlocul nostru și a sfințit această frumoasă raclă realizată la Atelierele Patriarhiei Române care adăpostește moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, pe care le‑am primit în anul 2012 de la Schitul Lacu, de la Chilia «Înălțarea Domnului»”.

Răspunsurile la strană au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.