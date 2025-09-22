Sfințire în parohia băcăuană Blidari

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost prezent în mijlocul comunității ecleziastice de la Blidari, așezată sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, pentru a oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și a binecuvânta lucrările de ridicare a unui Altar de vară așezat sub ocrotirea Sfântului Apostol Toma.

Din soborul slujitorilor au făcut parte părintele protosinghel Nectarie Eftimie, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, părintele protopop Nicolae Zaharia, preotul Vlad Roșu, precum și alți preoți din parohiile învecinate, care au dorit să întregească slujirea în această zi de sărbătoare parohială.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de preotul Vlad Roșu, slujitor al Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”‑Nou din București, care a vorbit credincioșilor despre semnificațiile teologice ale slujbei de sfințire a Altarului în Ortodoxie și reperele ei istorice, precum și despre purtarea crucii duhovnicești de către fiecare creștin. Crucea creștinului este o icoană a Crucii pe care S‑a răstignit Hristos.

După oficierea Sfintei Liturghii, soborul preoților, în sunet de clopot și în înălțătoare cântări, a înconjurat Altarul de vară, așezat sub ocrotirea Sfântului Apostol Toma. Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a însemnat laturile acestuia cu Sfântul și Marele Mir și le-a stropit cu apă sfințită, rostind rugăciunile de sfințire și chemând pogorârea harului Duhului Sfânt peste această lucrare parohială.

În cuvântul de învățătură adresat preoților și credincioșilor, Înalpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre faptul că fiecare creștin este chemat să ducă o cruce personală, așezată de Hristos pe umerii săi și pe care doar el o poate duce. Viața creștinului este o continuă stare de răstignire, al cărei sens se împlinește în jertfa de pe Golgota a Mântuitorului Hristos.

În finalul cuvântului său, Înaltpreasfinția Sa a precizat faptul că purtarea crucii de către fiecare creștin este o împreună lucrare cu Hristos Cel răstignit și înviat. În viața fiecărui creștin care s‑a lepădat de sinele egoist pentru a face loc lui Dumnezeu în inima lui, Hristos este Cel ce îi poartă crucea, pentru că El este în permanentă stare de jertfă și suferă pentru fiecare în parte.

Părintele protopop Nicolae Zaharia a apreciat efortul depus de preotul paroh Dorin Geaboc‑Bădic la Blidari, care poate fi înțeles ca o cruce purtată de întreaga comunitate până la momentul sfințirii acestui obiectiv ecleziastic, într‑o zi închinată de Sfânta Biserică cinstirii Lemnului de viață dătător al Crucii Domnului. Această osteneală a întregii comunități a primit în această zi de sărbătoare veșmântul sfințirii prin mâinile ierarhului.

Apoi, în semn de recunoștință și prețuire pentru împlinirea cu vrednicie a misiunii încredințate de Biserica lui Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a oferit preotului paroh Dorin Geaboc‑Bădic „Crucea Țării de Jos”, cea mai înaltă distincție pentru clericii din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de o parte dintre membrii Corului „Tronos” al Patriarhiei Române, dirijat de părintele Mihail Bucă.