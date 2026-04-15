Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfințire la o biserică din Olt

Sfințire la o biserică din Olt

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 15 Aprilie 2026

În a doua zi de Paști, 13 aprilie, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Mircești, comuna Tătulești, județul Olt, păstorită de preotul Octavian‑Petruț Savu din anul 2025, informează episcopiaslatinei.ro. Ierarhul a binecuvântat lucrările săvârșite la biserica parohială.  În anul care s‑a scurs de la numirea sa, parohul a reparat pridvorul bisericii, a construit un grup sanitar nou, racordat la rețelele publice de curent și apă, și a restaurat catapeteasma, lucrare executată de pictorul Ilie Chiriță. Cu prilejul sfințirii, preotul și sprijinitorii lucrărilor au primit Distincția de vrednicie a Episcopiei Saltinei și Romanaților.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   PS Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților
TOP 6 Știri