Sfințirea atelierului de lumânări al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 03 Octombrie 2025

În ziua de prăznuire a Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian și a Sfintei Mucenițe Iustina fecioara, 2 octombrie, a fost sfințit noul sediu al Atelierului de lumânări „Lumină lină” din incinta Centrului eparhial din Buzău. Slujba de binecuvântare a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, și pr. Paul‑Constantin Avram, consilier eparhial.

La eveniment au participat consilieri și inspectori eparhiali, protoierei, precum și exarhii așezămintelor monahale din județele Buzău și Vrancea.

În cuvântul rostit cu această ocazie, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evidențiat faptul că proiectul ridicării noului atelier a fost demarat în anul 2020, într‑un context dificil, marcat de pandemia de atunci, dar s‑a încheiat cu bine, datorită ajutorului primit de la Dumnezeu și prin implicarea responsabilă a celor care au coordonat lucrările. Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța atelierului de lumânări pentru viața liturgică și pastorală a Bisericii, explicând că lumânarea ortodoxă, confecționată din ceară curată de albine sau din aliaj specific, are o semnificație profundă: „Lumânarea care arde simbolizează credința celui care o aprinde și nădejdea împărtășirii din lumina dumnezeiască, atât pentru sine, cât și pentru cei adormiți în Domnul”.

Totodată, chiriarhul i‑a felicitat pe angajații atelierului și i‑a îndemnat să lucreze cu hărnicie și seriozitate, asemenea albinelor care nu obosesc niciodată: „Pentru că lucrați cu ceara albinelor, trebuie să le urmați pilda, adică să fiți lucrători înțelepți și harnici”. În acest sens, el a amintit că fiecare zi de lucru trebuie începută cu semnul Sfintei Cruci și cu rugăciune, pentru ca munca depusă să fie binecuvântată.

Noua clădire a Atelierului de lumânări „Lumină lină” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a fost construită și amenajată între anii 2020 și 2025, dispunând de instalații și utilaje moderne pentru producerea lumânărilor din ceară de albine și din aliaj, dar și de spații adecvate de depozitare, birouri administrative și încăperi anexe.

