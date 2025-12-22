Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfinţirea bisericii din localitatea Şerbeştii Vechi

Sfinţirea bisericii din localitatea Şerbeştii Vechi

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 22 Decembrie 2025

În ziua de cinstire a Sfântului Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, 20 decembrie, Biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” şi „Sfântul Sfințit Mucenic Lucian, Episcopul Antiohiei” din localitatea Şerbeştii Vechi, judeţul Galaţi, a fost târnosită. Cu acest prilej, noul lăcaş de cult l‑a primit ca ocrotitor spiritual şi pe Sfântul Apostol Andrei. Slujba de târnosire a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa ctitorilor şi a multor credincioşi din localitatea Şerbeştii Vechi, dar şi din alte localități învecinate, unii dintre ei îmbrăcaţi în costume tradiţionale româneşti, veniţi special pentru a participa la acest eveniment.

Ierarhul Dunării de Jos a sfințit Sfânta Masă, catapeteasma, icoanele şi a stropit cu agheasmă interiorul noii biserici.

După momentul sfințirii lăcașului, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre sfântul prăznuit la 20 decembrie şi despre necesitatea edificării unui lăcaș de închinare, mai ales acolo unde credincioșii doresc, solicită şi se implică în construirea acestuia.

În continuare, pentru implicarea în lucrările de construcţie şi de amenajare a bisericii, ierarhul a acordat preotului paroh Stelian Paraschiv rangul de iconom stavrofor, iar cei care au sprijinit aceste lucrări au primit distincţia eparhială „Vrednicia andreiană”.

La final, după tradiţie, foarte mulţi credincioşi au trecut prin Sfântul Altar şi au sărutat Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri