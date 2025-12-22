Sfințirea icoanelor bisericii din Parohia Varlaam din județul Buzău

Icoanele care împodobesc pereții bisericii de lemn a Parohiei Varlaam din comuna buzoiană Gura Teghii, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Intrarea Domnului în Ierusalim”, au fost sfințite duminică, 21 decembrie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, răspunsurile la strană fiind date de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Împreună cu ierarhul au slujit opt clerici: pr. Paul Gavrilă, protopop al Protoieriei Pătârlagele; pr. paroh Mihai Pelmuș; pr. Muguraș Băjan, paroh al Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Valea Nehoiului; pr. Ilie Răduca, paroh al Parohiei Bâsca Rozilei; pr. Cosmin Negru, paroh al Parohiei Gura Teghii; pr. George‑Daniel Popa, paroh al Parohiei Nehoiașu I; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion.

În cuvântul de învățătură, chiriarhul a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii dinaintea Nașterii Domnului (Matei 1, 1‑25), arătând că genealogia Mântuitorului Iisus Hristos descoperă lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu în istoria mântuirii. Părintele Arhiepiscop Ciprian a subliniat că, prin Întrupare, Fiul lui Dumnezeu Și‑a asumat firea umană, fără de păcat, venind în lume pentru a izbăvi neamul omenesc din robia păcatului și a morții.

La final, părintele paroh Mihai Pelmuș a fost hirotesit sachelar, iar ctitorul Florin Nițulescu a primit Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” (însoțit de insignă) și cu o icoană, în semn de recunoștință pentru sprijinul oferit la construirea și înfrumusețarea lăcașului de cult. De asemenea, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a primit din partea comunității parohiale o icoană a Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.

Ctitorită de familia Nițulescu din București, biserica Parohiei Varlaam a fost târnosită la 18 septembrie 2016 de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, pe atunci Episcop‑vicar patriarhal.