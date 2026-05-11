Sfințirea bisericii din Parcul Tineretului - Craiova

Parcul Tineretului din orașul Craiova a îmbrăcat duminică, 10 mai, haine de sărbătoare. Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a sfinţit biserica cu hramurile „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” și „Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii”.

La slujba de sfințire a bisericii craiovene, ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte părintele protopop Emilian Cimpoeru şi părintele profesor Lucian Dodenciu, directorul Seminarului Teologic din Craiova. În continuare, Părintele Mitropolit Irineu a oficiat Sfânta Liturghie în biserica de lemn.

La final, chiriarhul a oferit gramate de mulțumire următorilor donatori și binefăcători ai parohiei: Lia‑Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova; Delia‑Claudia Ciucă, director executiv în Primăria Municipiului Craiova; Costel Tulitu. Totodată, pentru bogata activitate desfășurată la parohie, părintele paroh Iulian Cravcenco a fost ridicat în rangul de iconom stavrofor.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a explicat Evanghelia din Duminica a 5‑a după Sfintele Paşti. În continuare, a vorbit despre sărbătoarea prilejuită de sfinţirea unei noi biserici: „Este o zi de bucurie, a sfinţirii bisericii din Parcul Tineretului din Craiova. Lucrarea a fost sprijinită de Bunul Dumnezeu, Care ne‑a învrednicit să o ducem la bun sfârşit. Mulţumim, în mod special, primarului Lia‑Olguţa Vasilescu pentru sprijinul acordat şi pentru dragostea şi deschiderea sufletească pe care le‑a avut în săvârşirea acestei lucrări în Biserica lui Hristos. Vedem şi astăzi că, atunci când vrei să construieşti Casă lui Dumnezeu, nu eşti singur, pentru că aceasta este o lucrare a Sfintei Treimi. Am gândit că o biserică este absolut necesară în această zonă şi pentru această comunitate, de aceea iată astăzi ne bucurăm de înfăptuirea acestui proiect”.