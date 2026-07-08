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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfințirea capelei mortuare din Satu Nou de Jos, Maramureş

Sfințirea capelei mortuare din Satu Nou de Jos, Maramureş

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Un articol de: Andrei Fărcaş - 08 Iulie 2026

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia Satu Nou de Jos, Protopopiatul Baia Mare, duminică, 5 iulie. Capela de cimitir, care este în proximitatea bisericii parohiale, a fost sfințită înainte de începerea Sfintei Liturghii, primind cu această ocazie hramul „Învierea lui Lazăr”. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin l‑a hirotesit iconom stavrofor pe pr. paroh Mihai Pricop Sălăjan şi a acordat distincţii Consiliului parohial, Comitetului de femei, primarului Florin Boltea, Consiliului local al comunei Groși, lui Alexandru Petca, epitrop, lui Dorin Bolte, binefăcător, și postmortem credinciosului Gheorghe Jorja.

 

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