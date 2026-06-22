Sfințirea noii case parohiale din Parohia Poiana Ilvei

În Duminica a 3‑a după Rusalii (a Sfinților Athoniți), 21 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Poiana Ilvei, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița‑Năsăud, unde a liturghisit și a sfințit noua casă parohială, fiind prăznuit și hramul bisericii parohiale.

Pe un podium special amenajat în proximitatea Bisericii „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat că Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să trăim în duh de încredere și optimism, având nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ierarhul a arătat că îngrijorarea peste măsură și pesimismul reprezintă o slăbiciune, îndemnându‑i pe credincioși să pună pe primul loc grija pentru viața duhovnicească și apropierea de Dumnezeu: „Domnul Iisus Hristos ne învață să fim optimiști și să vedem câte daruri revarsă Dumnezeu peste noi. Să nu ne plângem mereu, pentru că El are grijă de noi, așa cum are grijă de iarba câmpului și de păsările cerului. Sfânta Liturghie se numește, în limba greacă, Euharistie, care înseamnă mulțumire. Participând la Sfânta Liturghie, noi Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra noastră”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala preoților din Protopopiatul Năsăud, dirijată de pr. Ioan Clapa de la Parohia Feldru. La chinonic, corul de copii și tineri al parohiei, coordonat de Cosmina Guzu, și interpretele de muzică populară Olimpia Guzu‑Chiș, Elisabeta Guzu și Ionela Buta au interpretat mai multe pricesne.

În cadrul Liturghiei, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Avram Dorel Buia, care va fi hirotonit preot pentru Parohia Soporu de Câmpie, Protopopiatul Turda.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l‑a hirotesit iconom stavrofor pe pr. paroh Marian Șteopoaie, iar fostului paroh, pr. pensionar Leon Pop, i‑a oferit Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici. Ierarhul a oferit distincții și diplome primarului comunei Poiana Ilvei, Ioan Scridonesi şi altor binefăcători.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei a săvârşit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat noua casă parohială, edificată și dotată cu cele necesare în ultimii trei ani.