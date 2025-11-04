Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfinţirea noilor antimise la Catedrala Episcopală din Zalău

Sfinţirea noilor antimise la Catedrala Episcopală din Zalău

Știri
Un articol de: Oana Rusu - 04 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, județul Sălaj. Înainte de Sfânta Liturghie, ierarhul a săvârşit rânduiala de sfințire a noilor antimise pentru Catedrala Episcopală, conform episcopiasalajului.ro.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Episcop Benedict a vorbit credincioşilor prezenţi despre sensul duhovnicesc al Parabolei bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, subliniind chemarea creștinului la responsabilitate, recunoștință și dragoste jertfelnică față de aproapele.

Ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Iuliu Gabriel Bulbuc, pe seama Catedralei Episcopale. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Lumină Lină” al catedralei, dirijat de prof. Ciprian Ghiurco.

La final, Preasfințitul Părinte Benedict le‑a vorbit credincioșilor despre înțelesul duhovnicesc al antimiselor, arătând că acestea reprezintă legătura dintre Altarul fiecărei biserici și ierarhul locului, dar și semnul unității în slujirea euharistică a Bisericii.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   Catedrala Episcopală din Zalău  -   Sfantul Antimis  -   PS Benedict, Episcopul Sălajului  -   hirotonie
