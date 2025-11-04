Sfinţirea noilor antimise la Catedrala Episcopală din Zalău

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, județul Sălaj. Înainte de Sfânta Liturghie, ierarhul a săvârşit rânduiala de sfințire a noilor antimise pentru Catedrala Episcopală, conform episcopiasalajului.ro.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Episcop Benedict a vorbit credincioşilor prezenţi despre sensul duhovnicesc al Parabolei bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr, subliniind chemarea creștinului la responsabilitate, recunoștință și dragoste jertfelnică față de aproapele.

Ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Iuliu Gabriel Bulbuc, pe seama Catedralei Episcopale. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Lumină Lină” al catedralei, dirijat de prof. Ciprian Ghiurco.

La final, Preasfințitul Părinte Benedict le‑a vorbit credincioșilor despre înțelesul duhovnicesc al antimiselor, arătând că acestea reprezintă legătura dintre Altarul fiecărei biserici și ierarhul locului, dar și semnul unității în slujirea euharistică a Bisericii.