Sfințirea paraclisului Centrului „Affinity Polizu Residence” din București

Paraclisul Centrului „Affinity Polizu Residence” a fost sfințit miercuri 25 martie, cu prilejul sărbătorii Bunei Vestiri. Slujba de binecuvântare și Sfânta Liturghie au fost oficiate de părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal coordonator al Sectorului social‑filantropic al Administrației Patriarhale, precum și președinte al Federației Filantropia, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

La evenimentul sfințirii paraclisului au participat beneficiarii centrului, personalul de îngrijire, conducerea instituției, precum și numeroși credincioși.

Lăcașul de cult a primit hramurile „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”.

Din soborul de slujitori au făcut parte, alături de părintele consilier patriarhal Ciprian Ion Ioniță, și părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, părintele Victor‑Lucian Georgescu, protoiereu al Protopopiatului Sector 1 Capitală, și părintele Gheorghe Miroș, slujitorul paraclisului.

Părintele Ciprian Ion Ioniță a evidențiat importanța acestor așezăminte pentru persoanele vârstnice: „Avem bucuria astăzi de a sfinți un mic paraclis pentru un așezământ de vârstnici aici, în București, un loc în care ei o să vină să se roage, unde părintele o să le țină slujbe, un loc unde o să regăsească încet‑încet unii cu alții, poate și pentru socializare, fiind un loc mai larg, dar în același timp mă gândesc că este un loc de liniște pentru dânșii și de apropiere de Dumnezeu. Întotdeauna noi, ca Biserică și ca slujitori ai sfintelor altare, ne dorim să avem credincioșii cât mai aproape, iar acest loc, fiind în cadrul acestui așezământ de vârstnici, este potrivit pentru a fi aproape de cei aflați în nevoi”.

De asemenea, părintele Alin Nica a subliniat că amenajarea unui spațiu de rugăciune într‑un centru de îngrijire a persoanelor vârstnice reflectă grija permanentă a Bisericii față de acestea: „Primim de multe ori solicitări din partea familiilor ca preotul de caritate să meargă la patul celui bolnav, să‑l spovedească, să‑l împărtășească și să‑i citească o rugăciune, pentru a‑l întări și pentru a‑i da nădejde, asigurându‑i pacea și liniștea atât de necesare în această etapă a vieții, care, de multe ori, este caracterizată de boli, neputințe și de gânduri ce trebuie bine îngrijite.”

Părintele Gheorghe Miroș, slujitor al paraclisului Centrului „Affinity Polizu Residence”, a subliniat că sfințirea acestui lăcaș de cult reprezintă o adevărată binecuvântare: „Este o binecuvântare și o bucurie foarte mare pentru credincioșii acestui centru pentru vârstnici, pentru că începând cu această zi vor avea un loc de închinare unde își vor aduce rugăciunile pentru familiile lor, pentru copiii lor, nepoți, dar și pentru ei”.

La finalul slujbei, părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal, i‑a oferit părintelui Gheorghe Miroș, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Diploma omagială a Anului Centenar cu medalie. De asemenea, fondatorul centrului, Dragoș Nicolae Iamandoiu, a fost distins cu Ordinul mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul”. Diplome și distincții au fost acordate și membrilor conducerii așezământului, în semn de apreciere pentru implicarea și devotamentul lor.