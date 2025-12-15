Sfințirea picturii bisericii românești din Otlaca Pustă

Duminica a 28‑a după Rusalii, 14 decembrie, a fost un moment de împlinire la parohia ortodoxă românească din Otlaca Pustă, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit slujba sfințirii picturii bisericii, în prezența a numeroși credincioși și a oficialităților locale și de stat.

În continuare, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, din care au făcut parte: părintele arhimandrit Calinic Covaci, parohul sfântului lăcaș, consilier administrativ‑bisericesc și Exarh al mănăstirilor; părintele protosinghel Visarion Tuderici, secretar eparhial; părintele protosinghel David Pop, superiorul așezământului monahal românesc din Budapesta; părintele protopop Florin Olteanu, Protoieria Giula; părintele protopop Cosmin Pop, Protoieria Dobrițân; părintele Adinel Popovici, precum și alți clerici. La slujbă au luat parte și maicile de la reședința episcopală din Giula, maica stareță, stavrofora Irina Rus, și maici de la așezământul monahal românesc din Budapesta.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat importanța chemării lui Dumnezeu, adresată nouă oamenilor, la mântuire.

În semn de prețuire, Preasfințitul Părinte Siluan a oferit diplome celor care s‑au remarcat în finalizarea proiectului parohial. Diploma de excelență a fost dăruită părintelui arhimandrit Calinic Covaci, iar diploma de recunoștință a fost oferită lui Arsenie Marius Szeker și familiei sale, pictorului Victor Ionescu, precum și altor ctitori și binefăcători.

La final, părintele arhimandrit Calinic a oferit plachete celor care l‑au sprijinit în această lucrare parohială.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de psalții Matei Gabor, Vasile Lilea și Alexandru Crișan.