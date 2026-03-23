Sfințirea picturii Bisericii „Sfântul Teodosie de la Brazi” din Buzău

Pictura Bisericii „Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi” din municipiul Buzău a fost sfințită duminică, 22 martie, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în prezența a numeroși credincioși din parohie, precum și din alte zone ale orașului.

După ungerea cu Sfântul și Marele Mir și stropirea cu apă sfințită a picturii lăcașului de cult, ierarhul locului a săvârșit Sfânta Liturghie, cântările liturgice fiind intonate de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Împreună cu Înaltpreasfinția Sa au slujit pr. Vasile‑Alexandru Zotoiu, consilier eparhial; pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protoiereu al Protoieriei Buzău II; pr. paroh Gabriel Mîndruță; pr. Vasile‑Gabriel Gherghe, paroh al Parohiei „Sfântul Nicolae” din Buzău; pr. pensionar Ioan Mîndruță; arhid. Laurențiu Manea; diac. Anastasie Ion, inspector eparhial; diac. Valeriu Cristescu.

În predica rostită, chiriarhul a explicat sensurile duhovnicești ale pericopei evanghelice despre minunea vindecării fiului lunatic (Marcu 9, 17‑32), evidențiind rolul esențial al credinței și puterea rugăciunii unite cu postul în lupta împotriva duhurilor necurate. Totodată, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evocat viața Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, prăznuit în Duminica a 4‑a din Postul Mare, subliniind valoarea celebrei sale scrieri ascetice, intitulată „Scara dumnezeiescului urcuș” sau „Scara paradisului”.

La momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Valeriu Cristescu a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama parohiei vrâncene Broșteni I - Pitulușa din Protoieria Focșani I, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Pentru ajutorul oferit la înfrumusețarea bisericii, doi binefăcători au primit Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” (însoțit de insignă) și icoane.

Ridicat în perioada 2013‑2020, lăcașul de închinare a fost târnosit în data de 31 mai 2020. Prin implicarea părintelui paroh Gabriel Mîndruță și a enoriașilor, pictura murală a fost realizată între anii 2022‑2024 de către pictorul bisericesc Ioan Tcaciuc‑Dobrin, cu sprijinul financiar al autorităților de stat centrale și locale.