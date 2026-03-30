Sfințirea unei capele militare din județul Neamț

Data: 30 Martie 2026

Ofițerii și cadrele militare ale Batalionului 634 Infanterie din Piatra Neamț au participat duminică, 29 martie, la slujba de târnosire a Capelei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, se arată pe Doxologia.ro.

În Duminica a 5‑a din Postul Mare, închinată Sfintei Maria Egipteanca, militarii și credincioșii prezenți au trăit momente de binecuvântare și bucurie duhovnicească prilejuite de resfințirea lăcașului de cult din incinta unității. Slujba sfințirii și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan în capela închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit textul evanghelic rânduit pentru această duminică, subliniind una dintre cele mai subtile ispite ale omului contemporan: conștiința superiorității personale.

„Putem spune că cea mai mare ispită, care ne distruge pe mulți, este așa‑numita conștiință a superiorității personale, o superioritate pe care ne dorim cu tot dinadinsul să ne fie recunoscută. Facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a o impune. Este o superioritate care, de fapt, domină, învinge, dar nu convinge. Cea mai mare virtute a omului este să‑l înțeleagă pe celălalt, să aibă o atitudine de jertfă pentru aproapele, fie el mare sau mic. Omul superior este cel care iubește necondiționat, este cel care înțelege slăbiciunile altora, este cel capabil să ierte atunci când se cuvine a ierta și să găsească calea cea mai potrivită, uneori prin autoritate, alteori prin îngăduință, pentru ca aproapele, fie mare, fie mic, să fie adus la mărturie”, a explicat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Marian‑Florin Agrăpinei, pe seama Parohiei Dragalina, Protopopiatul Darabani, județul Botoșani.

În semn de apreciere pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul unității militare, preotul capelan Daniel Dosoftei a primit, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, distincția „Crucea Sfântul Ierarh Iosif Dosoftei”. De asemenea, lt. col. Silviu Veleșcu, lt. col. Ovidiu Pădurariu și plt. adj. (rez.) Cezar Harabagiu au primit aceeași distincție pentru mireni. La final, preotul capelan Daniel Dosoftei a adresat un cuvânt de mulțumire.

Între anii 2022 și 2026, au fost realizate lucrări de reabilitare și înfrumusețare la capela cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a UM 01407, Batalionul 634 Infanterie „Jozef Piłsudski”, din orașul Piatra Neamț, Protopopiatul Piatra Neamț, județul Neamț.