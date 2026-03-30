Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Sfințirea unei capele militare din județul Neamț

Sfințirea unei capele militare din județul Neamț

Galerie foto (12) Galerie foto (12) Știri
Data: 30 Martie 2026

Ofițerii și cadrele militare ale Batalionului 634 Infanterie din Piatra Neamț au participat duminică, 29 martie, la slujba de târnosire a Capelei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, se arată pe Doxologia.ro. 

În Duminica a 5‑a din Postul Mare, închinată Sfintei Maria Egipteanca, militarii și credincioșii prezenți au trăit momente de binecuvântare și bucurie duhovnicească prilejuite de resfințirea lăcașului de cult din incinta unității. Slujba sfințirii și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan în capela închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit textul evanghelic rânduit pentru această duminică, subliniind una dintre cele mai subtile ispite ale omului contemporan: conștiința superiorității personale.

„Putem spune că cea mai mare ispită, care ne distruge pe mulți, este așa‑numita conștiință a superiorității personale, o superioritate pe care ne dorim cu tot dinadinsul să ne fie recunoscută. Facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a o impune. Este o superioritate care, de fapt, domină, învinge, dar nu convinge. Cea mai mare virtute a omului este să‑l înțeleagă pe celălalt, să aibă o atitudine de jertfă pentru aproapele, fie el mare sau mic. Omul superior este cel care iubește necondiționat, este cel care înțelege slăbiciunile altora, este cel capabil să ierte atunci când se cuvine a ierta și să găsească calea cea mai potrivită, uneori prin autoritate, alteori prin îngăduință, pentru ca aproapele, fie mare, fie mic, să fie adus la mărturie”, a explicat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Marian‑Florin Agrăpinei, pe seama Parohiei Dragalina, Protopopiatul Darabani, județul Botoșani.

În semn de apreciere pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul unității militare, preotul capelan Daniel Dosoftei a primit, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, distincția „Crucea Sfântul Ierarh Iosif Dosoftei”. De asemenea, lt. col. Silviu Veleșcu, lt. col. Ovidiu Pădurariu și plt. adj. (rez.) Cezar Harabagiu au primit aceeași distincție pentru mireni. La final, preotul capelan Daniel Dosoftei a adresat un cuvânt de mulțumire.

Între anii 2022 și 2026, au fost realizate lucrări de reabilitare și înfrumusețare la capela cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a UM 01407, Batalionul 634 Infanterie „Jozef Piłsudski”, din orașul Piatra Neamț, Protopopiatul Piatra Neamț, județul Neamț.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   IPS Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Duminica Sfintei Maria Egipteanca la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava Știri
    Duminica Sfintei Maria Egipteanca la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

    În Duminica a 5-a din Postul Paștilor, 29 martie, în mijlocul credincioșilor care au venit la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a poposit Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. După ce s‑a închinat la cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, odor neprețuit așezat în această perioadă în paraclisul care îi poartă numele, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în incinta ansamblului monastic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte slujitori ai așezământului monahal și clerici de la Centrul eparhial Suceava, precum și pr. Vasile Ioana, paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae Dintr‑o Zi” din București. Slujba a fost împodobită cu răspunsurile liturgice date de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

    30 Mar, 2026
  • Hramul Bisericii „Buna Vestire” din Ieud Știri
    Hramul Bisericii „Buna Vestire” din Ieud

    Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit duminică, 29 martie, Sfânta Liturghie la Biserica „Buna Vestire” din Ieud, județul Maramureș, care și-a sărbătorit în ac

    30 Mar, 2026
TOP 6 Știri