Sfințirea unui nou lăcaș de cult arădean

Numeroși credincioși din satul Dumbrăvița, județul Arad, s-au strâns duminică, 16 noiembrie, în gând de rugăciune, pentru a participa la târnosirea noii biserici parohiale, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”. Sfințirea noului edificiu bisericesc a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de slujitori.

Programul liturgic a debutat cu slujba de târnosire a bisericii, oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, înconjurat de numeroși clerici, din care au făcut parte: părintele protopop Nelu Mercea, Protoieria Lipova, părintele Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, părintele prof. Constantin Rus, părintele Gheorghe Bândea, părintele Gheorghe Cora, părintele Cornel Ilica, părintele Dan Lulaș, părintele Petru Constantin, părintele Adin-Dorin Păiușan, parohul sfântului lăcaș, și diaconul Ștefan-Adelin Rusu, se arată pe site-ul arhiepiscopiaaradului.ro.

În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre „Măreția milei” (Efeseni 4 și Luca 10), care se arată prin îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos către învățătorul de Lege în Parabola samarineanului milostiv, subliniind că cel ce vine în sprijinul fratelui său la nevoie se dovedește într-adevăr aproapele lui.

În semn de recunoștință pentru de lucrările parohiale duse la bun sfârșit și pentru activitatea pastoral-misionară demonstrată în sânul parohiei arădene, Înaltpreasfinția Sa i-a acordat părintelui Adin-Dorin Păiușan rangul de iconom.

La sfârșit, părintele Adin-Dorin Păiușan a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra parohiei, Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru tot sprijinul părintesc arătat pe parcursul lucrărilor parohiale, cât și Consiliului și Comitetului parohial pentru buna desfășurarea a evenimentului.

După încheierea programului liturgic, credincioșii s-au bucurat de o agapă frățească, organizată în curtea bisericii parohiale. Acesta a fost un moment prielnic pentru a-și întări legăturile de comuniune și de sprijin reciproc.