Simpozion Internaţional la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu

În Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au început vineri, 14 noiembrie, lucrările Simpozionului Internaţional „De la sinodalitatea locală spre cea universală”. Simpozionul este organizat în colaborare cu Centrul de Teologie Protestantă din Europa de Est (ZETO).

La simpozionul organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, participă timp de trei zile invitaţi din mai multe ţări, iar sesiunea de comunicări din prima zi a evenimentului academic a fost co-prezidată de pr. conf. dr. habil. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu și de Excelenţa Sa dr. dr. h.c. Johann Schneider, Episcop evanghelic de Magdeburg, Germania. Au fost prezenţi cadre didactice universitare, doctoranzi, studenţi şi oaspeţi la sesiunea de prezentare a mai multor referate, cu o tematică diversă şi de interes pentru teologia contemporană, informează Mitropolia Ardealului. Astfel, Excelenţa Sa dr. dr. h.c. Johann Schneider a susţinut comunicarea intitulată „Synodality and Unity in the Church: Some Historical Milestones before, during, and after the First Ecumenical Council in Niceea”, lect. univ. dr. Daniel Mihoc de la facultatea sibiană a prezentat comunicarea „Acts 15 - Consequences for Contemporary Orthodox Synodality”, prof. dr. Johannes Klein de la Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu a prezentat referatul numit „Journeying in the Spirit. Biblical Foundations of a Shared Church”, iar pr. dr. Nevsky Everett de la Institutul pentru Studii Creştin-Ortodoxe de la Cambridge, Marea Britanie, a prezentat comunicarea intitulată „Pre-Reformation Synods in England - Models for Anglican Nowadays Synodal Structures?”.

„Anul 2025 ne-a creat o bucurie extraordinară prin faptul că se împlinesc 1.700 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325. Pentru noi, ortodocșii, este și un jubileu mai mic, de aproape 10 ani, pentru că suntem la finalul anului 2025, dar în 2026 vom avea 10 ani de la Sfântul și Marele Sinod din Creta, iar exact anul acesta sunt 60 de ani de la încheierea Conciliului II Vatican. De asemenea, sunt 52 de ani de la fondarea Comunității Bisericilor Protestante din Europa. În acest context, am propus mai întâi părintelui decan, iar apoi m-am bucurat că Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au oferit binecuvântarea lor pentru susținerea unei conferințe aici, la Sibiu, de natură ecumenică, care să trateze chestiunile sinodalității în perspectivă ecumenică. I-am pus un nume simbolic, «De la sinodalitatea locală spre cea universală», pentru că aceste două aspecte ale sinodalității sunt aspecte pe care le trăiesc toate Bisericile noastre. Conferința a fost organizată împreună cu Centrul de Teologie Protestantă pentru Europa de Est și a reunit puțin peste 10 națiuni și Biserici din toate confesiunile, adică avem mai mulți teologi ortodocși din diferite Biserici Ortodoxe autocefale. Avem câțiva reprezentanți din Biserica Romano-Catolică, dar și diferite denominațiuni protestante. Am avut teologi de matrice luterană, calvină și anglicană.

Ne așteptăm de la lucrările conferinței din aceste zile să putem să înțelegem mai bine natura sinodalității. Cum spunea marele nostru profesor canonist Liviu Stan, sinodalitatea nu este niciodată trăită în mod perfect în Biserică, pentru că în Biserică este mereu ceva de îmbunătățit. Așa că noi așteptăm nu neapărat să confruntăm tradițiile noastre, cât să ne cunoaștem reciproc și mai ales să cunoaștem, să aprofundăm fiecare tradiția sinodală atât de importantă pentru fiecare Biserică”, a spus asist. univ. dr. Alexandru-Marius Crișan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

„Societatea, educația teologică şi dialogul cu Ortodoxia”

Pr. Gerhard Servatius-Depner, directorul ZETO, a explicat rolul şi misiunea centrului pe care îl conduce şi obiectivele unor astfel de evenimente academice.

„Pentru a explica ce înseamnă Centrul de Teologie Protestantă din Europa de Est ar trebui să întoarcem în anul 1973, la Löewenberg, în Elveția, unde a avut loc o întâlnire între teologi în care s-a stabilit o concordie, deci o înțelegere între Bisericile reformate și luterane. Dorința noastră sau conștiința noastră este că nu suntem singuri, nici reformați, luterani și așa mai departe, ci trăim într-o mare comunitate creștină. De aceea, centrul acesta pe care îl conduc de cinci ani este foarte nou, are sediul în Sibiu şi își propune să aibă trei stâlpi: societatea, educația teologică şi dialogul cu Ortodoxia. Este o dorință sinceră, creștinească aș spune, de a căuta mereu dialogul, atât între comunitățile protestante, evanghelice, reformate și așa mai departe din Ardeal, dar și din Europa de Est, dar și dialogul și întâlnirile, conferințele și alte simpozioane cu Biserica Ortodoxă. Sunt foarte fericit și nu pot să nu mulțumesc Bunului Dumnezeu și tuturor care au contribuit la organizarea acestui simpozion cu tema sinodalităţii aici, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Pe de o parte, suntem interesați de dialogul academic, dar aș putea spune, fiind preot, mergând în comunități foarte mici, cu doi, trei oameni prezenţi la slujbe, nu pot să accept că un dialog academic este singura cale, dar este o cale foarte importantă de a fi în dialog, după exemplul Sibiului, unde sunt două facultăți de teologie, cea Ortodoxă cu o mare tradiție frumoasă și cea de Teologie Evanghelică, de limbă germană. Când eram student, era ceva de la sine înțeles să ne întâlnim cel puțin o dată pe lună sau să vizităm, să frecventăm cursuri. Deci, la nivel academic există o tendință, o dorință, există inițiative. Dar unul dintre stâlpi l-am numit «societatea» și dorim ca ceea ce lucrăm la nivel academic să aibă și impact asupra societății. De exemplu, dacă lumea, omul de rând, ne vede în dialog, vorbind, făurind pace chiar, atunci vom fi un exemplu comun, fără cuvinte, pentru omul care ne vede și spune: «Părintele cutare cu părintele cutare s-au întâlnit, și-au dat mâna și și-au dat binețe»”, a spus pr. Gerhard Servatius-Depner, directorul ZETO.

În cadrul simpozionului vor fi prezentate şi alte referate științifice susținute atât de invitații din străinătate, precum și de cadrele universitare sibiene.