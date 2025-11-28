Simpozion interseminarial şi expoziţie la Muzeul eparhial din Galaţi

În fiecare an, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi îşi cinsteşte ocrotitorul spiritual printr‑un eveniment cultural‑misionar şi educaţional de excepţie, Simpozionul naţional interseminarial. Tema tratată anul acesta, în cadrul celei de‑a 26‑a ediţii a simpozionului, a fost dedicată Anului omagial şi comemorativ 2025 şi s‑a intitulat „Sfinții Duhovnici Mărturisitori ai secolului al XX‑lea - lumini pentru tinerii de astăzi”.

Lucrările simpozionului au fost precedate de săvârşirea Sfintei Liturghii şi de slujba de Te Deum în capela seminarului gălăţean, oficiate de preoţii profesori, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, şi a delegaţiilor de la celelalte seminarii teologice din ţară.

La rugăciunea din capelă au participat şi elevii de la clasele primare şi gimnaziale din cadrul seminarului gălățean, mulţi dintre aceştia fiind împărtăşiţi cu Sfintele Taine de către chiriarhul Dunării de Jos.

Dezbaterile întrunirii teologice s‑au desfăşurat în format hibrid în sala de expoziţii temporare „Sergiu Dumitrescu” din cadrul Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos.

În deschiderea manifestării cultural‑educaţionale, ierarhul locului a adresat celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare şi de bun‑venit şi a apreciat implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în acest demers educaţional important, care a reuşit pe parcursul a 26 de ani să adune laolaltă foarte mulţi tineri liceeni. Cu acest prilej, a fost prezentat numărul 25 al volumului intitulat „Solidaritatea tinerilor la încercările aproapelui”. Cartea apărută în aceste zile la Tipografia „Candela cuvântului” a Arhiepiscopiei Dunării de Jos a fost realizată prin contribuţia ştiinţifică a elevilor de la seminarul gălăţean şi de la alte şcoli teologice din ţară, coordonaţi de profesorii lor.

La eveniment au participat inspectori şcolari, cadre didactice şi elevi de la mai multe seminarii teologice din ţară, cărora li s‑au adăugat elevi ai unor prestigioase licee şi colegii din Galaţi, Brăila, Tecuci şi Făurei. 28 de seminarii şi licee din ţară au participat cu 95 de lucrări pregătite special pentru această manifestare organizată de seminarul din Galaţi.

În încheiere, toţi tinerii participanţi au primit din partea Părintelui Arhiepiscop diplome de participare, revista eparhială „Călăuză Ortodoxă”, metaniere, iconiţe şi alte daruri.