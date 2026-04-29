Simpozion naţional studenţesc la Mănăstirea Lainici

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova a organizat la Mănăstirea Lainici, județul Gorj, în perioada 27‑28 aprilie, Simpozionul naţional studenţesc, ediția a 18‑a, cu temele: „Familia creștină - vocație, misiune și sprijin pastoral” și „Femeia în iconomia mântuirii”.

Manifestarea se înscrie în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Evenimentul organizat de cadrele didactice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova a fost moderat, în partea introductivă, de pr. lect. univ. dr. Mihai Ciurea, prodecanul instituţiei de învăţământ.

La deschiderea evenimentului academic a luat parte şi Părintele Mitropolit Irineu, care a binecuvântat lucrările simpozionului ştiinţific. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre rolul Maicii Domnului în planul lui Dumnezeu şi importanţa urmării acestui model în viaţa noastră: „Simpozionul desfăşurat la Mănăstirea Lainici evidențiază o lucrare a Bisericii încă de la începuturile ei, deoarece preocuparea Bisericii rămâne legată de cinstirea Maicii Domnului, a Mironosiţelor, a femeilor creştine şi a tuturor celor care L‑au urmat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru Maica Domnului fecioria a fost un angajament fiinţial, care a presupus o lucrare din iconomia divină, dar şi din lucrarea şi asumarea acesteia de către Fecioara Maria. S‑a învrednicit de acest dar mare de a da naştere Fiului lui Dumnezeu, ea fiind Maica Dumnezeului nostru, cum o numeşte şi Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul. Demnitatea şi cinstea pe care le‑a primit Maica Domnului sunt model şi ţintă a noastră, a tuturor. Maica Domnului ne‑a dăruit nouă bucuria pe care a primit‑o la Buna Vestire şi la Învierea Domnului Hristos, ca noi să ne împărtăşim de calitatea şi de bucuria de copii ai ei şi ai Bisericii, fiind reprezentaţi în faţa Sfintei Treimi”.

În continuare, a avut loc lansarea volumului colectiv „Opus Discipulorum”, cu studiile susținute la Simpozionul național studențesc de la Craiova - ediția a 17‑a.

Totodată, studenţii şi cadrele didactice prezente la eveniment au audiat prelegerea pr. lect. univ. dr. Lucian Bot, intitulată „Viețuirea bisericească într‑un singur mister: Fecioara ca «lege a Duhului»” (Romani 8, 2). Au urmat referate prezentate de studenţi din întreaga ţară, conform programului.