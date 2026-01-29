Simpozion studenţesc dedicat Sfinţilor Trei Ierarhi la Galaţi

În cadrul manifestărilor cultural‑educaţionale dedicate ocrotitorilor spirituali ai învăţământului telogic, Departamentul de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a desfăşurat miercuri, 28 ianuarie, prin Centrul de Cercetare Teologică şi Interdisciplinară „Sfinţii Trei Ierahi”, cea de‑a 23‑a ediţie a simpozionului studenţesc. La evenimentul desfășurat în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din incinta Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, au participat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, cadre didactice universitare de la specializările Istorie, Filosofie şi Teologie, masteranzi, studenţi, elevi, oameni de cultură şi preoţi.

În cuvântul adresat celor prezenţi, Arhiepiscopul Dunării de Jos a vorbit despre Sfinţii Trei Ierarhi ca modele mereu actuale în familia şi educaţia creştină, arătâd că de la ei avem răspunsuri adecvate pentru provocările lumii contemporane. Înaltpreasfinţia Sa a arătat că „persoana umană se defineşte atunci când ea este într‑o legătură cu o altă persoană şi aceasta se realizează la diferite niveluri. Nivelul de bază, care este şi cel mai important, este nivelul familial. Familia este, fără îndoială, temelia, argumentul şi scutul comunicării interpersonale”.

În partea a doua a simpozionului, profesorii invitaţi au dezbătut aspecte importante din teologia Sfinţilor Trei Ierarhi, cinstiţi în aceste zile în Biserica Ortodoxă Română, între prelegerile susţinute regăsindu‑se abordate teme despre familia creştină, îngrijirea vârstnicilor, educaţia creştină a copiilor, evlavia poporului român faţă de sfintele femei canonizate în acest an, rugăciune şi filantropie creştină, dar şi alte subiecte cu referire la Anul omagial şi comemorativ 2026.

Surpriza evenimentului a fost prezenţa unui Grup de elevi de la Şcoala nr. 28 „Mihai Eminescu” din Galaţi, care au interpretat pricesne şi au prezentat citate din operele Sfinţilor Trei Ierarhi. La final, ierarhul i‑a binecuvântat pe toţi elevii prezenţi şi a avut un dialog cu aceştia.