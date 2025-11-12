Simpozion teologic internațional în Episcopia Devei și Hunedoarei

Lucrările simpozionului internațional intitulat „Un secol de teologie și spiritualitate în Patriarhia Română. Contribuția Sfinților Arsenie Boca și Ilarion Felea”, dedicat celor doi sfinți proveniți din Țara Zarandului, Sfântul Arsenie Boca și Sfântul Ilarion Felea, a avut loc la Deva, în perioada 10‑11 noiembrie.

În cuvântul de deschidere a lucrărilor simpozionului internațional, luni, 10 noiembrie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei, a arătat că manifestarea ştiinţifică este organizată de Episcopia Devei și Hunedoarei în parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prin Facultatea de Teologie Ortodoxă, care poartă numele unuia dintre acești doi sfinți, Sfântul Ilarion V. Felea, ca o pregătire pentru apropiata proclamare a Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie Boca. Cei doi sfinți s‑au născut în județul Hunedoara și amândoi au ajuns la înălțimea teologică pecetluită cu mărturisirea credinței până la jertfă.

În prima sesiune de comunicări științifice au fost prezentate referate de către invitații din țară și străinătate, între care s‑au aflat arhimandritul Zaharia Zaharou, Preasfinţitul Părinte conf. univ dr. Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Daniil Stoenescu, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja. La eveniment au fost prezenți, alături de invitați, Preasfințitul Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, membrii Permanenței Consiliului eparhial și preoți din eparhia hunedoreană.

Cu acest prilej au fost prezentate două volume apărute recent, câte unul pentru fiecare dintre sfinții canonizați, semnate de Adrian Nicolae Petcu şi de pr. prof. univ dr. Cristinel Ioja.

A doua zi a simpozionului internaţional, marţi, 11 noiembrie, a continuat la sediul Centrului eparhial cu trei sesiuni de comunicări la care au participat invitații din țară și străinătate. Lucrările prezentate în cadrul acestui simpozion internațional vor fi editate într‑un volum.