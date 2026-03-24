Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Simpozionul național interdisciplinar „Mărturii bizantine”

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 24 Martie 2026

În perioada 30‑31 martie, va avea loc la Biblioteca Academiei Române din București Simpozionul național interdisciplinar „Mărturii bizantine”, un eveniment academic dedicat explorării moștenirii bizantine din perspective multiple: istorie, teologie, artă, arhitectură, filologie și studii culturale. Simpozionul a ajuns anul acesta la cea de‑a 5‑a ediție și se desfășoară sub genericul „Spațiul bizantin. Tipologii și semnificații”. Evenimentul își propune să aducă în prim‑plan contribuții relevante privind influența civilizației bizantine în spațiul românesc și european, reunind cercetători, cadre universitare și specialiști din diverse domenii. Comunicările susținute vor evidenția atât dimensiunea istorică, cât și actualitatea studiilor bizantine în contextul cercetării contemporane. Evenimentul va include prezentări științifice, dezbateri și sesiuni tematice, oferind un cadru de dialog interdisciplinar și schimb de idei între participanți. De asemenea, simultan cu desfășurarea simpozionului, în foaierul Bibliotecii Academiei Române se va desfășura și expoziția cu lucrările elevilor din ciclul gimnazial și liceal înscrise în cadrul concursului interdisciplinar „Mărturii bizantine”. Lucrările sunt selectate dintre cele mai frumoase din secțiuni precum: arhitectură culoare; arhitectură grafică; grafică; acuarelă; detaliu bizantin; mozaic; grafică carte; colaj; machete; vitralii; icoane pe lemn/ sticlă/ hârtie/ pânză; fotografie. Prin tematica abordată și nivelul academic al contribuțiilor, simpozionul se adresează atât comunității științifice, cât și publicului interesat de patrimoniul cultural și spiritual bizantin.

 

Citeşte mai multe despre:   simpozion
TOP 6 Știri