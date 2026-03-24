Capela „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1, din București, a găzduit marți, 24 martie, cea de‑a treia sesiune a p
Simpozionul național interdisciplinar „Mărturii bizantine”
În perioada 30‑31 martie, va avea loc la Biblioteca Academiei Române din București Simpozionul național interdisciplinar „Mărturii bizantine”, un eveniment academic dedicat explorării moștenirii bizantine din perspective multiple: istorie, teologie, artă, arhitectură, filologie și studii culturale. Simpozionul a ajuns anul acesta la cea de‑a 5‑a ediție și se desfășoară sub genericul „Spațiul bizantin. Tipologii și semnificații”. Evenimentul își propune să aducă în prim‑plan contribuții relevante privind influența civilizației bizantine în spațiul românesc și european, reunind cercetători, cadre universitare și specialiști din diverse domenii. Comunicările susținute vor evidenția atât dimensiunea istorică, cât și actualitatea studiilor bizantine în contextul cercetării contemporane. Evenimentul va include prezentări științifice, dezbateri și sesiuni tematice, oferind un cadru de dialog interdisciplinar și schimb de idei între participanți. De asemenea, simultan cu desfășurarea simpozionului, în foaierul Bibliotecii Academiei Române se va desfășura și expoziția cu lucrările elevilor din ciclul gimnazial și liceal înscrise în cadrul concursului interdisciplinar „Mărturii bizantine”. Lucrările sunt selectate dintre cele mai frumoase din secțiuni precum: arhitectură culoare; arhitectură grafică; grafică; acuarelă; detaliu bizantin; mozaic; grafică carte; colaj; machete; vitralii; icoane pe lemn/ sticlă/ hârtie/ pânză; fotografie. Prin tematica abordată și nivelul academic al contribuțiilor, simpozionul se adresează atât comunității științifice, cât și publicului interesat de patrimoniul cultural și spiritual bizantin.