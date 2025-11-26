Data: 26 Noiembrie 2025

Marți, 25 noiembrie 2025, în Sala Polivalentă „Domnița Ileana” a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), s‑a desfășurat simpozionul omagial „Credință, continuitate și identitate națională în Basarabia”, organizat cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți.

Manifestarea cultural‑științifică a fost inițiată de Episcopia de Bălți, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, fiind înscrisă în programul Anului omagial dedicat Centenarului Patriarhiei Române (1925‑2025) și al Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea.

În debutul evenimentului, mesaje de salut au adresat conf. univ. dr. Lidia Pădureac, prim-prorectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru activitatea didactică, și Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți.

Lucrările simpozionului au fost moderate de pr. lect. univ. dr. Florin Țuscanu, iar comunicările științifice au fost susținute de: pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași: „Necesitatea, temeiurile și importanța ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie”; pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași: „Actualitatea eclesiologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul”; pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita, Centrul de Cercetări Teologice Interculturale și Ecumenice „Sfântul Ioan Casian”, Universitatea „Ovidius” Constanța: „Provocările post‑modernismului în context basarabean”; arhim. Nicodim Petre, consilier eparhial, Sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, stareț al Mănăstirii Bucium: „Preoți ortodocși, mărturisitori în temnițele comuniste”; pr. Nicolae Dorneanu, inspector eparhial, Sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor: „Sfinții care ne unesc”; prof. Dan Anastasescu, Universitatea Craiova: „Clericii basarabeni refugiați în Arhiepiscopia Craiovei”, în cel de‑Al Doilea Război MondiaL (online), și protopopul prof. dr. Vitcislav Cazacu, Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Strășeni.

La final, Preasfințitul Părinte Antonie a mulțumit conducerii universității pentru colaborarea rodnică și pentru disponibilitatea constantă de a sprijini proiectele comune dedicate promovării valorilor spirituale și culturale românești, consolidând relația dintre Biserică, școală și societate.

În încheierea evenimentului, Preasfințitul Părinte Antonie și conf. univ. dr. Lidia Pădureac, prim‑prorectorul USARB, au înmânat distincții și diplome de participare invitaților și colaboratorilor.

Pentru susținerea activităților Episcopiei de Bălți, pr. lect. univ. dr. Florin Țuscanu, pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru și pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita au fost gratificați de către ierarh cu cea mai înaltă distincție a Episcopiei de Bălți pentru clerici, „Crucea Bălțeană”.