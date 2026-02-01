Simpozionul și concursul interjudețean de cultură religioasă „Bartolomeu Valeriu Anania - Vocea din agora cetății”, ediția a IV‑a

Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj‑Napoca a organizat joi, 29 ianuarie, la Muzeul Mitropoliei Clujului, cea de‑a patra ediție a Simpozionului și concursului interjudețean de cultură religioasă „Bartolomeu Valeriu Anania - Vocea din agora cetății”.

În cadrul evenimentului, prin intermediul unor personalități clericale și laice, profesori, oameni de cultură, colaboratori și apropiați ai Mitropolitului Bartolomeu, elevii au avut ocazia să cunoască personalitatea mitropolitului, teologului, prozatorului, poetului și dramaturgului Bartolomeu Valeriu Anania, un vrednic model de urmat.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit slujba Parastasului la mormântul Mitropolitului Bartolomeu din necropola ierarhilor de la demisolul Catedralei Mitropolitane. Au participat profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, cadre didactice și elevi de la Colegiul Ortodox, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj, precum și alți invitați.

În continuare, în sala de evenimente a muzeului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de binecuvântare și a vorbit despre personalitatea vrednicului de pomenire Mitropolitul Bartolomeu.

Prof. Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a apreciat activitățile organizate de Colegiul Ortodox, în special acest simpozion unic în mediul preuniversitar. În mesajul adresat, invitata a subliniat că trăim într‑o lume care le oferă tinerilor de astăzi nenumărate posibilități, dar puține sensuri, evocând avertismentul Mitropolitului Bartolomeu Anania despre iluzia libertății fără responsabilitate: „Libertatea nu este un drept de a face ce vrei, ci puterea de a face ce trebuie”.

Pr. conf. univ. dr. Liviu Vidican‑Manci, directorul instituției de învățământ teologic, a moderat a doua parte a simpozionului și a subliniat importanța acestui eveniment.

În cadrul simpozionului, personalitatea marelui ierarh și cărturar, opera și realizările impresionante atinse de acesta pe parcursul vieții au fost evocate de numeroase personalități din domeniul culturii, colaboratori și apropiați ai Mitropolitului Bartolomeu.

Astfel, au mai vorbit pr. prof. dr. Andrei Mureșan, directorul adjunct al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, inspectorul școlar Smaranda Graur, lect. univ. dr. Luigi Bambulea, de la Universitatea Națională de Arte din București, poetul și eseistul Horia Bădescu, prof. univ. dr. Bogdan Lupăștean‑Barfă, de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava.

Lansări de carte

În cadrul evenimentului, a avut loc lansarea volumului „Tropare ale sfinților în cântarea de strană transilvăneană”, semnat de arhid. prof. dr. Daniel Frumos, profesor de muzică bisericească la Colegiul Ortodox. Volumul, apărut anul trecut la Editura Renașterea, a fost prezentat de pr. prof. dr. Petru Stanciu, de pr. conf. univ. dr. Adrian Podaru, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, precum și de autor, iar moderator a fost pr. prof. dr. Andrei Mureșan.

A urmat festivitatea de premiere a elevilor care au participat la simpozion cu diverse creații literare și artistice în memoria Mitropolitului Bartolomeu.

De asemenea, a fost lansat volumul „Proximități și mărturisiri”, semnat de preotul Ioan Pintea, director al Bibliotecii Județene „George Coșbuc” din Bistrița‑Năsăud. Cartea a fost prezentată de dr. Nicoleta Pălimaru, redactor‑șef al Editurii Renașterea, de lect. univ. dr. Luigi Bambulea, de arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, precum și de autor.

Sesiune de comunicări ştiinţifice

Simpozionul s‑a încheiat cu o sesiune de comunicări. Au susținut prelegeri: pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române - Filiala Cluj‑Napoca, pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, directorul Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca, pr. lect. univ. dr. Bogdan Ivanov (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca), administratorul Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, pr. prof. univ. dr. Jan Nicolae (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia), lect. univ. dr. Luigi Bambulea (Universitatea Națională de Arte din București) și dr. Dragoș Ursu, cercetător și istoric la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, conform programului.

Evenimentul a fost completat de mai multe momente muzicale susținute de Corul de băieți al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu, de Corul de fete al Colegiului Ortodox, dirijat de arhid. prof. dr. Daniel Frumos, precum și de elevii Alexandru Țiplea și Maria Topoe, la pian, și Sarah Taloș, la vioară.

Simpozionul a fost organizat de Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj‑Napoca, cu sprijinul și implicarea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, a Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a Muzeului Mitropoliei Clujului, a Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, a postului Radio Renașterea și a altor instituții partenere.