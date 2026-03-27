Sinaxă monahală în Eparhia Buzăului și Vrancei

Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 27 Martie 2026

Lucrările sinaxei stareților, starețelor, egumenilor și egumenelor din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei s‑au desfășurat joi, 26 martie, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian. Întâlnirea a avut loc în sala de conferințe a schitului buzoian Berca, fiind dedicată Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Alături de chiriarh, la masa prezidiului s‑au aflat părintele Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, părintele arhim. Sofian Ardelean și părintele protos. Veniamin Anghel, exarhii mănăstirilor și schiturilor din județele Vrancea și Buzău.

În cuvântul de deschidere, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evidențiat legătura profundă dintre familia creștină și familia monahală, explicând că retragerea în mănăstire nu înseamnă o rupere de lume, ci o cuprindere a acesteia în rugăciune. Ierarhul a punctat faptul că, în cadrul obștii, starețul și duhovnicul preiau rolurile părintești de autoritate și mângâiere, călugăria fiind o „nuntă duhovnicească” ce presupune o adaptare continuă la rânduiala sfântă și o renunțare treptată la deprinderile lumești.

Ședința a continuat cu prelegerea intitulată „Sfintele femei din Biserica lui Hristos. Maica Domnului, chipul mamei și al femeii creștine”, susținută de monahia Eufrasia Crăciun, de la Schitul Berca. Autoarea lucrării a evidențiat reperele fundamentale ale misiunii femeii în Biserică, prezentând‑o pe Sfânta Fecioară Maria drept modelul desăvârșit al ascultării și al rugăciunii isihaste. Totodată, a subliniat că, de la Sfintele Femei Mironosițe și până la cele 16 femei românce cu viață sfântă canonizate recent, vocația femeii creștine rămâne aceea de a fi o „făclie luminoasă” a credinței prin noblețe sufletească și jertfelnicie.

Sinaxa s‑a încheiat cu o sesiune de discuții coordonată de Înaltpreasfinția Sa, în cadrul căreia au fost oferite îndrumări practice pentru buna chivernisire a vieții liturgice și administrative din comunitățile monahale.

 

