Slujire arhierească de Izvorul Tămăduirii la Roman

Data: 20 Aprilie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat slujba de sfințire a apei în Vinerea Luminată, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Sărbătoarea închinată Maicii Domnului, din Vinerea Luminată, a fost serbată într-o atmosferă încărcată de solemnitate la Roman. La primele ore ale dimineții, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită sub protia părintelui arhimandrit Andrei Ioniță, cadru didactic la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman, împreună cu preoții și diaconii slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Cuvântul de învățătură a fost adresat credincioșilor prezenți de părintele arhimandrit Andrei Ioniță, care a vorbit despre contextul evanghelic în care este relatat momentul în care Iisus îi alungă pe negustori din templu, precizând faptul că aceasta simbolizează curățirea spațiului și a sufletului, Hristos fiind adevăratul Izvor al tămăduirii și Templul cel adevărat.

La finalul Sfintei Liturghii, preoții și credincioșii prezenți în Catedrala Arhiepiscopală, în sunetul clopotelor și al sfintelor cântări, s-au deplasat spre Altarul de vară care întregește ansamblul ecleziastic al Centrului eparhial, acolo unde Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a sfințit apa după rânduiala specifică a acestei sărbători din Săptămâna Luminată, apoi i-a binecuvântat pe credincioși.

De asemenea, ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a explicat semnificația acestei zile liturgice, precum și legătura dintre perioada intitulată Săptămâna Luminată și sfințirea apei din sărbătoarea Izvorului Tămăduirii. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre rugăciunea liturgică oficiată de Biserică în această perioadă pascală ca fiind o cale de întâlnire cu Dumnezeu.

În încheierea cuvântului Său, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre puterea vindecătoare și curățitoare a apei sfințite în această zi de sărbătoare, aceasta fiind impregnată de harul lui Dumnezeu. De asemenea, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să consume această agheasmă și să o ofere și celor care sunt în suferință.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.