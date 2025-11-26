Slujire arhierească în comunitatea din Pădurea Neagră, Protopopiatul Marghita

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a liturghisit, duminică, 23 noiembrie, în biserica filiei Pădurea Neagră a Parohiei Cuzap, Protopopiatul Marghita, ocazie cu care a sfințit noul iconostas și a binecuvântat lucrările interioare și exterioare săvârșite la sfântul lăcaș. Vizita ierarhului a marcat şi cei 17 ani de la târnosirea sfântului lăcaș închinat Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt duhovnicesc despre Pilda bogatului căruia i‑a rodit țarina. „Pilda este o lecție de viață și un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi, pentru lumea întreagă chiar. Lumea întreagă este însetată de înavuțire, de dobândirea bunătăților și a proprietăților, a confortului, a belșugului, a banilor, a răsfățului pe toate căile. O lume aflată într‑o asemenea stăpânire înșelătoare este totuși o lume trecătoare”, a spus ierarhul, care a subliniat că este mai importantă îmbogăţirea în Dumnezeu, care se poate face prin rugăciune.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie l‑a hirotonit pe diaconul Florin‑Daniel Bara întru preot, pentru Parohia Sărsig, Protopopiatul Marghita, iar pe teologul Bogdan‑Florin Lele l‑a promovat în treapta slujirii diaconale pe seama bisericii orădene închinate Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

La final, pr. paroh Ioan Toma a adresat câteva gânduri de mulțumire și recunoștință față de ierarh.