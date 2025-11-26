Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească în comunitatea din Pădurea Neagră, Protopopiatul Marghita

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 26 Noiembrie 2025

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a liturghisit, duminică, 23 noiembrie, în biserica filiei Pădurea Neagră a Parohiei Cuzap, Protopopiatul Marghita, ocazie cu care a sfințit noul iconostas și a binecuvântat lucrările interioare și exterioare săvârșite la sfântul lăcaș. Vizita ierarhului a marcat şi cei 17 ani de la târnosirea sfântului lăcaș închinat Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt duhovnicesc despre Pilda bogatului căruia i‑a rodit țarina. „Pilda este o lecție de viață și un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi, pentru lumea întreagă chiar. Lumea întreagă este însetată de înavuțire, de dobândirea bunătăților și a proprietăților, a confortului, a belșugului, a banilor, a răsfățului pe toate căile. O lume aflată într‑o asemenea stăpânire înșelătoare este totuși o lume trecătoare”, a spus ierarhul, care a subliniat că este mai importantă îmbogăţirea în Dumnezeu, care se poate face prin rugăciune.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie l‑a hirotonit pe diaconul Florin‑Daniel Bara întru preot, pentru Parohia Sărsig, Protopopiatul Marghita, iar pe teologul Bogdan‑Florin Lele l‑a promovat în treapta slujirii diaconale pe seama bisericii orădene închinate Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

La final, pr. paroh Ioan Toma a adresat câteva gânduri de mulțumire și recunoștință față de ierarh. 

 

