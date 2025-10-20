Slujire arhierească în parohia argeșeană Slatina

Data: 20 Octombrie 2025

Credincioșii din parohia argeșeană Slatina, aflată în Protoieria Curtea de Argeș, au trăit duminică, 19 octombrie, momente de mare bucurie. Prezent în mijlocul credincioșilor din această localitate, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat slujba de sfințire a bisericii parohiale și Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. De asemenea, ierarhul a săvârșit și slujba de sfințire a capelei mortuare, precum și un parastas pentru ctitorii, binefăcătorii și slujitorii acestui sfânt lăcaș, conform sitelui arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a vorbit despre începuturile lucrării arhierești pe meleagurile argeșene și muscelene, arătând cum i-a îndemnat și i-a sprijinit pe slujitorii Bisericii în ridicarea de noi lăcașuri de cult, așa cum este și biserica acestei parohii, care a îmbrăcat duminică haine de sărbătoare.

Lucrările de la parohia argeșeană Slatina au fost coordonate de părintele paroh Grigorescu Andrei Alexandru, care a rostit un cuvânt de mulțumire, amintind de ctitorii și binefăcătorii care au ajutat, în acești ani, la toate lucrările începute și duse la bun sfârșit, iar pentru aceste proiecte a primit, din partea Părintelui Arhiepiscop Calinic, distincția de iconom stavrofor.

Chiriarhul a oferit câteva distincții ctitorilor și binefăcătorilor. Ioana Făcăleață, prefectul județului Argeș, a primit Medalia creștin-ortodoxă „Sfânta Muceniță Filofteia”, Ion Cojocaru, primarul comunei Nucșoara, a primit Medalia creștin‑ortodoxă „Sfântul Iachint”, diplome de vrednicie primind cei care au ajutat substanțial la bunul mers al lucrărilor.