Slujire arhierească la Catedrala din Suceava

Știri
Un articol de: Irina Ursachi - 18 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a slujit Sfânta Liturghie în Duminica a 25‑a după Rusalii, la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

Din soborul împreună‑slujitor au făcut parte clerici de la Centrul eparhial Suceava și slujitori de la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, precum starețul acesteia, arhim. Serafim Grigoraș, și marele eclesiarh, arhim. Valerian Radu.

Răspunsurile liturgice au fost date de corala mixtă a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de părintele Ionuț Lucian Tablan Popescu.

În timpul împărtășirii clericilor, arhimandritul Serafim Grigoraș a dat citire mesajului pastoral transmis de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru prima duminică din Postul Nașterii Domnului 2025.

A urmat Decalogul la Duminica a 25‑a după Pogorârea Sfântului Duh a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic prin care ierarhul a așezat în inimile celor prezenți zece îndemnuri duhovnicești profunde referitoare la Pilda samarineanului milostiv, text al Sfintei Scripturi relatat de Sfântul Evanghelist Luca.

Nu în ultimul rând, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a amintit faptul că mai multe tâlcuiri la textul evanghelic lecturat astăzi pot fi citite în exegeza pe care o semnează pe site‑ul arhiepiscopiei, „Hristos nu rămâne dator nimănui!”, parabola evidențiind cele trei categorii de oameni: om contra om, om pe lângă om și om pentru om.

Și în această zi numeroși credincioși au venit să se bucure de binecuvântarea arhierească și să înalțe rugăciuni la racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, grabnic ajutător și mare făcător de minuni, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava - mănăstirea celui dintâi sfânt ocrotitor al Moldovei.

