Slujire arhierească la Mănăstirea Chiroiu din Ialomița

Slujire arhierească la Mănăstirea Chiroiu din Ialomița

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 26 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit, de sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Chiroiu, județul Ialomița, cu prilejul hramului așezământului monahal, alături de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte părintele arhim. Rafail Mâț, vicar eparhial, părinți consilieri eparhiali, precum și alți clerici, conform sfesc.ro. La slujbă a cântat Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

În cuvântul de învățătură, Episcopul Sloboziei și Călărașilor le‑a vorbit credincioșilor prezenți despre semnificația sărbătorii Bunei Vestiri, atunci când Arhanghelul Gavriil a vestit Fecioarei Maria că va naște pe Mântuitorul lumii. Ierarhul a subliniat importanța ascultării și răspunsului credincios al Maicii Domnului, care a deschis drumul mântuirii pentru întreaga umanitate. De asemenea, Preasfinția Sa a evidențiat rolul rugăciunii și al smereniei în viața fiecărui creștin, îndemnând credincioșii să urmeze exemplul Maicii Domnului. După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a binecuvântat toți credincioșii prezenți.

Tot în aceeași zi, Preasfinția Sa a vizitat și lucrările de pictură care se desfășoară la Parohia Bițina.

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Ziua Poliției Române marcată la Târgoviște Știri
    Ziua Poliției Române marcată la Târgoviște

    Foarte mulți credincioși ai Parohiei „Buna Vestire” din municipiul Târgoviște au participat miercuri, 25 martie, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul

    26 Mar, 2026
  • Moment aniversar pentru Episcopul Tulcii Știri
    Moment aniversar pentru Episcopul Tulcii

    Paraclisul episcopal „Buna Vestire” din Tulcea, cea mai veche biserică din municipiu, cu o existență de peste 170 de ani, și‑a sărbătorit miercuri, 25 martie, hramul. Această zi a fost și un reper

    26 Mar, 2026
  • O nouă zi de rugăciune și filantropie la Galaţi Știri
    O nouă zi de rugăciune și filantropie la Galaţi

    Sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie, a fost prilej de rugăciune, de fapte bune şi de bucurie duhovnicească pentru clericii şi credincioşii din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Bucuria şi comuniunea sunt sporite,

    26 Mar, 2026
TOP 6 Știri