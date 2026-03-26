Slujire arhierească la Mănăstirea Chiroiu din Ialomița

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit, de sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Chiroiu, județul Ialomița, cu prilejul hramului așezământului monahal, alături de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte părintele arhim. Rafail Mâț, vicar eparhial, părinți consilieri eparhiali, precum și alți clerici, conform sfesc.ro. La slujbă a cântat Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

În cuvântul de învățătură, Episcopul Sloboziei și Călărașilor le‑a vorbit credincioșilor prezenți despre semnificația sărbătorii Bunei Vestiri, atunci când Arhanghelul Gavriil a vestit Fecioarei Maria că va naște pe Mântuitorul lumii. Ierarhul a subliniat importanța ascultării și răspunsului credincios al Maicii Domnului, care a deschis drumul mântuirii pentru întreaga umanitate. De asemenea, Preasfinția Sa a evidențiat rolul rugăciunii și al smereniei în viața fiecărui creștin, îndemnând credincioșii să urmeze exemplul Maicii Domnului. După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a binecuvântat toți credincioșii prezenți.

Tot în aceeași zi, Preasfinția Sa a vizitat și lucrările de pictură care se desfășoară la Parohia Bițina.