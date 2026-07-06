Slujire arhierească la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia

În Duminica a 5-a după Pogorârea Sfântului Duh, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” de la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, ierodiaconul Macarie a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nectarie” de la Ponor.

Adresându-se celor prezenți, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a spus: „Iisus Hristos trece astăzi prin Gadara lumii noastre, tot mai tulburată și amăgită de duhurile rele. El este gata să îi ajute pe toți cei care se află în robia păcatelor și patimilor ucigătoare. Credem aceasta pentru că, prin jertfa și Învierea Sa, a zdrobit porțile iadului și l-a înfrânt definitiv pe satana. Însă, datoria noastră este să ne străduim a ne feri de gândurile și sentimentele murdare, precum și de bănuielile, prejudecățile și curiozitățile inutile. Astfel, în ființa noastră curată va domni Hristos, a Cărui prezență demonii nu o pot suporta. În acest sens, Sfântul Apostol Iacov îndeamnă: «Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi»”.

Obștea viețuitoarelor Mănăstirii „Hristos Pantocrator” din Cetatea Marii Uniri se află sub oblăduirea maicii starețe Iuliana Rusu.