Slujire arhierească la o biserică argeșeană

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a săvârșit duminică, 18 ianuarie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Domnești de Sus din Protoieria Curtea de Argeș, județul Argeș, alături de ierarh rugându‑se un sobor de preoți și diaconi.

Numeroși credincioși au luat parte la slujbă, primind binecuvântarea arhierească și ascultând un bogat cuvânt de învățătură despre ajutorul pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor. „Atitudinea noastră față de binecuvântările pe care ni le‑a dat Dumnezeu, binecuvântări pe care ni le dă în fiecare zi, numai să le putem vedea, trebuie să fie una de recunoștință. Când avem orice fel de problemă, să ne adresăm lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să ne ajute să o rezolvăm”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, în semn de prețuire și recunoștință, Înaltpreasfinția Sa a primit, din partea comunității parohiale, o frumoasă icoană a Maicii Domnului. „Este o bucurie nemărginită pentru întreaga comunitate fiindcă Înaltpreasfinția Sa a fost întotdeauna alături atunci când i s‑a cerut sprijinul, îndrumându‑ne pentru a duce la bun sfârșit tot ceea ce s‑a întreprins și ce este în curs de desfășurare la această parohie”, a declarat părintele paroh Ionuț Daniel Moisescu pentru TRINITAS TV.

Biserica Parohiei Domnești de Sus, cu hramurile „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost construită în perioada 1906‑1921 de preotul Ioan Moisescu. Pictura bisericii a fost realizată de pictorul Gogu Belizarie din Pitești, fiul cunoscutului pictor Dimitrie Belizarie, informează site‑ul arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.