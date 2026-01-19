Slujire arhierească la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Buzău

Credincioșii Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Buzău au primit duminică, 18 ianuarie, vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din cartierul Orizont, aflată sub ocrotirea celor trei corifei ai Ortodoxiei.

Din soborul care a slujit împreună cu Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei au făcut parte șase clerici: pr. Dan Necula, consilier eparhial; pr. Cătălin Andreiu, protoiereu al Protoieriei Buzău I; pr. paroh Marcel Micu; pr. conslujitor Emanuel Alexandru; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

În omilia rostită la finalul slujbei, ierarhul a evidențiat învățăturile desprinse din textul evanghelic al Duminicii a 29‑a după Rusalii (Luca 17, 12‑19), care ne înfățișează Minunea vindecării celor zece leproși, subliniind drama profundă a acestei boli în contextul biblic, ce presupunea nu doar suferință trupească, ci și excluderea totală din viața comunității.

IPS Părinte Arhiepiscop Ciprian a precizat că doar unul dintre cei zece, samarinean de neam, s‑a întors să‑I mulțumească lui Hristos, devenind astfel chip al recunoștinței adevărate.

Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei a dat răspunsurile la strană.