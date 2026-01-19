Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Buzău

Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 19 Ianuarie 2026

Credincioșii Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Buzău au primit duminică, 18 ianuarie, vizita Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din cartierul Orizont, aflată sub ocrotirea celor trei corifei ai Ortodoxiei.

Din soborul care a slujit împreună cu Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei au făcut parte șase clerici: pr. Dan Necula, consilier eparhial; pr. Cătălin Andreiu, protoiereu al Protoieriei Buzău I; pr. paroh Marcel Micu; pr. conslujitor Emanuel Alexandru; arhid. Laurențiu Manea și diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

În omilia rostită la finalul slujbei, ierarhul a evidențiat învățăturile desprinse din textul evanghelic al Duminicii a 29‑a după Rusalii (Luca 17, 12‑19), care ne înfățișează Minunea vindecării celor zece leproși, subliniind drama profundă a acestei boli în contextul biblic, ce presupunea nu doar suferință trupească, ci și excluderea totală din viața comunității.

IPS Părinte Arhiepiscop Ciprian a precizat că doar unul dintre cei zece, samarinean de neam, s‑a întors să‑I mulțumească lui Hristos, devenind astfel chip al recunoștinței adevărate.

Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei a dat răspunsurile la strană.

 

