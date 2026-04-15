Slujire pascală liturgică, pastorală și filantropică la Dunărea de Jos

În primele trei zile de prăznuire a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a participat la o suită de evenimente liturgice, pastoral‑misionare și social‑filantropice menite să aducă vestea cea bună a Învierii în inimile tuturor credincioșilor, atât ale celor prezenți la slujbele Bisericii, cât mai ales ale celor aflați în suferință și încercare.

Duminică, 12 aprilie, după slujirea de la Catedrala Arhiepiscopală din Galați din noaptea marelui praznic, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a săvârșit slujba Vecerniei, cunoscută și sub denumirea de „A doua Înviere”, la Capela „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranță din Galați. Ierarhul a adresat un cuvânt părintesc persoanelor private de libertate, în care a subliniat că dobândirea unei vieți luminoase este posibilă chiar și într‑un penitenciar, mai ales prin comuniunea în rugăciune într‑un lăcaș de cult. La final, Înaltpreasfinția Sa a împărțit daruri polițiștilor și deținuților, vizitând ulterior celulele pentru a‑i binecuvânta pe cei închiși și a ciocni cu aceștia un ou roșu.

Luni, în cea de‑a doua zi a prăznuirii, chiriarhul de la Dunărea de Jos a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Nașterea Domnului” din municipiul Brăila, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La acest moment au fost prezenți și mulți copii și tineri, profesori și oameni de cultură, dar și persoane hipoacuzice, pentru care slujba a fost transpusă în limbaj mimico‑gestual de către preotul Adrian Vanghele.

La momentul potrivit, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a rostit un cuvânt de învățătură în care a pus în lumină, printre altele, lucrarea misionară și socială a parohiei, văzută ca un organism viu al iubirii creștine: „Astăzi, în marea biserică de la Brăila, de la Nașterea până la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, au înflorit florile duhovnicești: slujitorii și credincioșii acestei mărețe biserici care este, întru totul, după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, «laboratorul» învierii dreptei credințe, al slujirii armonioase la Altar și al cântării vestitoare de bucurie a corului, precum cea a femeilor mironosițe. La acestea se adaugă și uleiul din candela filantropică, adică cei 200 de enoriași care vin la cantina parohială, și, nu în ultimul rând, copiii de la grădinița acestei frumoase comunități. Fie ca toate aceste lucrări, luminate de Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să contribuie și la luminarea noastră în viața din familie, din școală și din societate”.

În a treia zi a praznicului Învierii Domnului, ierarhul a liturghisit la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, înconjurat de un sobor de clerici. În omilia rostită, Înaltpreasfinția Sa a pus în lumină condiția de pelerin a creștinului alături de Hristos Cel înviat.

„Prin prezența Mântuitorului înviat din morți în ziua întâi de Paști și călătorind misionar cu Sfinții Apostoli Luca și Cleopa spre Emaus, învățăm să înțelegem tainele morții și învierii Lui, așa cum sunt scrise în Sfintele Scripturi, și să așezăm la temelia credinței noastre adevărul Sfintelor Evanghelii. Să deschidem ușile sufletelor și ale caselor noastre ca să intre Domnul și să săvârșească taina prezenței Sale înviat din morți, ca și la Emaus, în Sfânta Împărtășanie, căci atunci L‑au cunoscut Sfinții Luca și Cleopa ca Domn al Învierii și au alergat să binevestească ucenicilor în Ierusalim că El este viu. Preotul, ca și Sfinții Luca și Cleopa, Îl poartă pe Domnul Hristos de la Sfântul Altar până acolo unde El vrea să învie sufletește și trupește: în spital, în penitenciar și pe cale, atunci când suntem pe cale de a pleca din viața trecătoare în viața cea fără de sfârșit a Învierii”, a spus ierarhul.