Spectacol caritabil la Tăutești, Iași

Data: 21 Ianuarie 2026

Parohia „Sfântul Nicolae” din Tăutești, județul Iași, organizează sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de la ora 17:00, la Sala de Conferință Rediu, spectacolul caritabil „Lumina din Tăutești”, desfășurat sub genericul „Hai să dăm mână cu mână”.

Evenimentul, aflat la ediția a IV‑a, propune publicului o producție artistică cu puternice valențe istorice și sociale, menită să aducă în prim‑plan solidaritatea, responsabilitatea comunitară și recuperarea memoriei locale. Spectacolul este realizat sub regia lui Cosmin Maxim, care urcă totodată pe scenă alături de actorii Andreea Boboc (TNI) și Dani Popa (ANI).

Scenariul este semnat de Andreea Boboc și este inspirat din scrierile istoricului Dr. Marius Chelcu, având ca punct de plecare realități sociale din a doua jumătate a secolului al XIX‑lea. Povestea aduce în atenție drama copiilor instituționalizați și rolul filantropiei în epoca modernă timpurie, cu referiri la orfelinatul „Procopie Florescu”, una dintre instituțiile de ocrotire a copilului din acea perioadă.

Prin acest demers cultural și caritabil, organizatorii își propun să îmbine arta teatrală cu implicarea civică, oferind comunității un prilej de reflecție și de susținere a inițiativelor cu impact social. Spectacolul este realizat cu sprijinul mai multor instituții culturale și educaționale partenere.