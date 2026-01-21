Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Spectacol caritabil la Tăutești, Iași

Știri
Data: 21 Ianuarie 2026

Parohia „Sfântul Nicolae” din Tăutești, județul Iași, organizează sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de la ora 17:00, la Sala de Conferință Rediu, spectacolul caritabil „Lumina din Tăutești”, desfășurat sub genericul „Hai să dăm mână cu mână”.

Evenimentul, aflat la ediția a IV‑a, propune publicului o producție artistică cu puternice valențe istorice și sociale, menită să aducă în prim‑plan solidaritatea, responsabilitatea comunitară și recuperarea memoriei locale. Spectacolul este realizat sub regia lui Cosmin Maxim, care urcă totodată pe scenă alături de actorii Andreea Boboc (TNI) și Dani Popa (ANI).

Scenariul este semnat de Andreea Boboc și este inspirat din scrierile istoricului Dr. Marius Chelcu, având ca punct de plecare realități sociale din a doua jumătate a secolului al XIX‑lea. Povestea aduce în atenție drama copiilor instituționalizați și rolul filantropiei în epoca modernă timpurie, cu referiri la orfelinatul „Procopie Florescu”, una dintre instituțiile de ocrotire a copilului din acea perioadă.

Prin acest demers cultural și caritabil, organizatorii își propun să îmbine arta teatrală cu implicarea civică, oferind comunității un prilej de reflecție și de susținere a inițiativelor cu impact social. Spectacolul este realizat cu sprijinul mai multor instituții culturale și educaționale partenere.

 

