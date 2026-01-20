Speranță pentru o biserică degradată din Episcopia Caransebeșului

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i-a vizitat duminică, 18 ianuarie, pe credincioșii Parohiei Dognecea din Protopopiatul Reșița, județul Caraș-Severin, deoarece această parohie este vacantă de mai mulți ani. Părintele Episcop a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi în biserica parohială cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

La sfânta slujbă au participat autoritățile locale și credincioși din parohie.

Vizita ierarhului în această parohie a fost un moment de încurajare și speranță deoarece biserica parohială este într-un grad avansat de degradare și este necesară o intervenție urgentă de consolidare.

„Avem aici o parohie vacantă și ne-am gândit să-i cercetăm pe credincioșii din această comunitate pe de-o parte, iar pe de altă parte, ne-am gândit să vedem starea lăcașului de rugăciune, pentru că avem aici o biserică veche, mare, frumoasă, dar într-o stare avansată de degradare. Vom întocmi documentația necesară, astfel încât să putem primi fonduri atât de la autoritățile locale, cât și de la autoritățile județene, dar și de la autoritățile centrale, pentru că sunt biserici vechi în Episcopia Caransebeșului care trebuie urgent restaurate. Biserica de aici este fisurată și este într-un grad ridicat de risc seismic, în sensul că aici au fost foarte multe mine și se pare că sunt foarte multe mișcări tectonice, iar clădirile din localitate sunt afectate și, sigur, în mod special biserica, care este înaltă, veche și foarte mare. O biserică veche e normal ca din când în când să fie restaurată, iar aici, într-adevăr avem și aceste probleme legate de minele care au fost în această zonă, galeriile care s-au închis, iar terenul lucrează permanent, mai ales primăvara și toamna”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Sfântul lăcaș din Dognecea a fost construit între anii 1750-1792 și a fost pictat în anul 1859 de Dimitrie Turcu.