Sprijin financiar pentru centre sociale, oferit de Arhiepiscopia Alba Iuliei

Arhiepiscopia Alba Iulia continuă să susțină serviciile sociale din eparhie, prin intermediul campaniei „Faptele Credinței” 2025, care a vizat persoanele vulnerabile, copii aflați în dificultate, persoane vârstnice fără sprijin și persoane cu dizabilități.

Fondurile strânse în cadrul campaniei „Faptele Credinței” 2025 au fost direcționate către construcția, renovarea, dotarea și susținerea funcționării a 11 centre sociale, suma totală alocată fiind de 466.000 de lei.

Astfel, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în urma evaluării nevoilor semnalate de către părinții protopopi și potrivit criteriilor specifice campaniei, sprijinul financiar a fost distribuit astfel: Centrul creștin social medical de zi Sighișoara - 70.000 lei (dotare și funcționare); Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Târnăveni - 55.000 lei (lucrări de construcție); Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Războieni - 55.000 lei (lucrări de construcție); Cantina socială Reghin - 50.000 lei (lucrări de construcție); Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 12, Galda de Jos - 45.000 lei (renovare generală); Adăpostul de noapte Alba Iulia pentru persoane fără adăpost - 45.000 lei (lucrări de renovare); Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 6, Abrud - 38.000 lei (renovare generală); Casa de tip familial „Adolescența”, Oarda de Jos - 45.000 lei (renovare generală); Centrul de zi pentru copii Luduș - 31.000 lei (dotare și funcționare); Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități Câmpeni - 23.000 lei (cheltuieli de funcționare); Cantina socială Târnăveni - 9.000 lei (cheltuieli de funcționare).

Pentru asigurarea transparenței și a unei gestionări responsabile, actele justificative privind cheltuirea sumelor alocate vor fi înaintate către Centrul eparhial până la data de 1 noiembrie 2026.