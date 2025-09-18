Tabără la final de vacanță pentru copiii din Vorona

Data: 18 Septembrie 2025

În ultima săptămână de vară, Parohia Vorona Centru și Departamentul pentru tineret al Protopopiatului Botoșani au oferit, în mod gratuit, unui grup de copii și tineri o tabără de o săptămână la mare, în cadrul proiectului „Marea Neagră: pe urmele Sfinților Străromâni - Tabără educațională la Constanța și Pelerinaj în Dobrogea”.

La final de vacanță, 20 de tineri au avut parte de o săptămână petrecută la malul mării, la Mangalia. Sub supravegherea părintelui Andrei Anușca și a preotesei Ramona Anușca, grupul a trăit o experiență de neuitat. Timp de șapte zile, unii dintre participanți au văzut marea pentru prima dată în viață, au călătorit cu trenul, au fost cazați la hotel în stațiunea Venus și au vizitat numeroase obiective religioase și turistice.

La tabără au participat atât copii merituoși din Parohia Vorona Centru, cu rezultate bune la învățătură și nelipsiți de la programul liturgic și activitățile parohiei, cât și alți tineri, colaboratori apropiați ai Departamentului pentru tineret al Protopopiatului Botoșani. Cei din urmă s‑au implicat constant în evenimente pentru tineri, în special ca voluntari și animatori în „Tabăra din pridvorul satului”.

Anul acesta, acești voluntari au format o nouă echipă botoșăneană, coordonată de Sebastian M. din Vorona, responsabilă de organizarea a 12 tabere (una urbană și celelalte în mediul rural) din totalul celor peste 120 desfășurate de Arhiepiscopia Iașilor.

Proiectul a pornit din dorința părintelui Andrei de a le oferi unora dintre copii și tineri bucuria de a ajunge la mare. Concursul de proiecte pentru tineret din eparhie, organizat în primăvară, a contribuit la împlinirea acestui gând, printr‑o finanțare parțială obținută în cadrul celei de‑a doua ediții. Costurile reale au fost mult mai mari, dar sprijinul prietenilor parohiei și al părintelui a făcut posibilă realizarea visului copiilor.

Pe lângă zilele de odihnă la malul mării, tinerii botoșăneni au descoperit frumusețea și bogăția spirituală a Dobrogei.