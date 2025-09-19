Tabăra Națională „Tradiție și noutate” - Ediția 2025, în Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

Anul acesta, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a organizat și găzduit Tabăra Națională „Tradiție și noutate”, la nivelul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, aceasta făcând parte din Programul Național de Tabere pentru Tineret „Tradiție și noutate” al Patriarhiei Române.

Tabăra s‑a desfășurat în perioada 15–21 septembrie 2025, la Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz‑Băi, județul Bistrița‑Năsăud, și a reunit 46 de tineri din diferite zone ale țării, alături de 12 voluntari.

Joi, 18 septembrie, participanții au primit vizita și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cuvântul adresat tinerilor, ierarhul le‑a vorbit despre dobândirea sfințeniei și despre întâlnirile providențiale cu oameni duhovnicești, capabile să schimbe viața unui tânăr și să‑i așeze pașii pe calea cea bună. Îndemnul Înaltpreasfinției Sale a fost ca fiecare să caute modele autentice și să‑și zidească sufletul prin apropierea de Dumnezeu și de oamenii luminați de harul Lui.

La finalul întâlnirii, Părintele Mitropolit Andrei i‑a binecuvântat pe fiecare în parte și le‑a oferit cartea „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox”, apărută recent la Editura Renașterea a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.

De asemenea, marți, 16 septembrie, tinerii au primit vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care le‑a adresat o cuvântare duhovnicească pe tema „Cum să ne purtăm credința în societatea actuală”. Cu acest prilej, ierarhul le‑a oferit participanților cartea „Să participăm la Ospățul Credinței”.

Tabăra a fost organizată de Biroul de tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în colaborare cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Români Cluj (ATCOR Cluj).

Programul a inclus activități variate: seri duhovnicești, discuții cu preotul taberei, rugăciuni împreună, participarea la Sfânta Liturghie - unde tinerii dau răspunsurile liturgice -, ateliere creative, activități sportive, drumeții în împrejurimi și vizite la câteva mănăstiri din arhiepiscopie, între care Mănăstirea Nicula, Salva și Rebra‑Parva. Toate acestea au menirea de a oferi participanților atât întărire sufletească, cât și prietenii trainice, într‑un cadru de libertate și bucurie, conform coordonatorului taberei, Andrei Toșa, din cadrul Biroului de tineret al Arhiepiscopiei Clujului.

Program național de tabere

Începând cu anul 2016, în Patriarhia Română se desfășoară Programul Național de Tabere pentru Tineret „Tradiție și noutate”, care își propune să răspundă nevoilor de formare ale tinerilor, în vederea consolidării vieții de comuniune, solidaritate creștină, prietenie, apartenență și respect față de Biserică. După o pauză între anii 2020 și 2022, ediția din acest an este a șaptea. Taberele se desfășoară la nivelul fiecărui centru mitropolitan din țară, iar participanții sunt tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, proveniți din toate eparhiile Patriarhiei Române.