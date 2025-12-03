Taina Sfântului Maslu de obște, săvârșită de cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

În cea de‑a treia duminică a Postului Nașterii Domnului, 30 noiembrie 2025, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” - Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu de obște.

Slujba a fost oficiată de către cei doi ierarhi ai eparhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Damaschin Dorneanul. Din soborul slujitor au făcut parte stareți ai unor mănăstiri din eparhie, între care exarhii de zonă - arhim. Mihail Bălan, stareț al Mănăstirii Sihăstria Râșcăi, și arhim. Serafim Grigoraș, stareț al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, iar răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanu”.

La final, după rugăciunile de dezlegare, ierarhii au mijlocit către Preamilostivul Dumnezeu pentru sănătatea celor prezenți și a celor ce se află în spitale sau în casele lor, pe patul de suferință, pentru cei robiți de patima consumului de substanțe interzise ori afectați de depresie și singurătatea sufletească și trupească, dar și pentru toți cei ce se străduiesc pentru binele lor, doctori, asistenți, infirmieri, îngrijitori, pentru cei ce învață, elevi, studenți și profesorii lor, precum și pentru alte trebuințe.

Cei prezenți au fost binecuvântați prin stropire cu apă sfințită de către cei doi arhierei și prin ungerea cu untdelemn sfințit de către părinții rânduiți să străjuiască racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, aflată în paraclisul mănăstirii. Întâlnindu‑se în rugăciune cu cel ce ocrotește aceste meleaguri de peste șase veacuri, s‑au întors cu toții la casele lor folosiți duhovnicește, atât prin participarea la Taina Sfântului Maslu, cât și prin închinarea la moaștele mucenicului trapezuntin, mare apărător al credinței și mijlocitor pentru noi înaintea tronului lui Dumnezeu.