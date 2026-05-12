Târnosirea bisericii din Parohia Ercea, Mureș

În Duminica a 5‑a după Paști, numită „a Samarinencei”, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Ercea, comuna Băla, județul Mureș. În continuare, ierarhul a oficiat Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși dreptslăvitori din localitate și împrejurimi.

Adresându‑se celor prezenți, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a spus: „Biserica este o nouă și universală «Fântână a lui Iacob», unde ne întâlnim cu Hristos. Biserica este Fântâna darurilor dumnezeiești, Izvor nesecat de «apă vie». Aici avem cuvântul lui Dumnezeu, harul Sfintelor Taine, Sfânta Euharistie și toate splendorile veșniciei, care potolesc setea noastră după infinit și dorul nostru după cer. De două mii de ani, Hristos‑Domnul de pe Tronul Împărăției Sale și de pe altarele bisericilor lumii ne cheamă la El zicând: «Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi» (Mt. 11, 28); «Cel însetat să vină și să ia în dar apa vieții» (In. 7, 37; Apoc. 22, 17)”.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. Cristian Vasile Moldovan a fost hirotesit întru iconom stavrofor, iar ostenitorii și truditorii care au sprijinit lucrările de restaurare a bisericii au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire.