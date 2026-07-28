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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Târnosirea bisericii din Tămășești, comuna Ariniș, Maramureş

Târnosirea bisericii din Tămășești, comuna Ariniș, Maramureş

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Un articol de: Andrei Fărcaş - 28 Iulie 2026

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat duminică, 26 iulie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Tămășești, comuna Ariniș, Protopopiatul Chioar, unde a târnosit biserica, recent renovată la exterior, repictată și împodobită cu o catapeteasmă nouă. Totodată, a binecuvântat capela mortuară, lumânărarul și alte lucrări.

Cu prilejul târnosirii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rânduit ca biserica să aibă, pe lângă vechiul hram, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, și un al doilea hram, închinat Sfinților Martiri Brâncoveni.

A urmat Sfânta Liturghie săvârşită de ierarh, iar răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.
Preasfinţitul Părinte Iustin a rostit un cuvânt de învățătură despre minunea înmulțirii pâinilor, subliniind cât de importantă este Sfânta Euharistie pentru mântuirea omului. 
Preotul paroh Dorel Chiş a fost hirotesit iconom stavrofor de către ierarhAnchor, iar Consiliul parohial şi binefăcătorii Gheorghe Mureșan, primarul comunei Ariniș, deputatul Ionel Bogdan, Vasile Sabău, Silviu Sabău, Ioan Ianoș și Diana Iluț au primit distincţii din partea Preasfinţitului Părinte Iustin.

 

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