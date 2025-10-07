Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Târnosirea Bisericii „Sfânta Treime” din Parohia Deal, Protopopiatul Sebeș

Târnosirea Bisericii „Sfânta Treime” din Parohia Deal, Protopopiatul Sebeș

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Oana Rusu - 07 Octombrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârşit duminică, 5 octombrie, slujba de târnosire a Bisericii „Sfânta Treime” din Parohia Deal, comuna Câlnic, județul Alba, după care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cuvântul rostit cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „Astăzi am săvârșit slujba de sfințire a bisericii și Dumnezeiasca Liturghie într‑un sat nobil în care s‑a născut veșnicia, după expresia poetului Lucian Blaga, un sat din care au odrăslit martiri și eroi, ilustrul Episcop Vasile Coman, preoți mulți, călugări, călugărițe, oameni de cultură și creatori de valori etnice nepieritoare. Generații de români delureni au înțeles perfect că «o națiune care nu‑și respectă trecutul și obiceiurile creștine și nu cultivă iubirea față de moșie și de strămoșii săi este un popor condamnat la pieire», cum inspirat afirma oarecând marele istoric Nicolae Iorga”.

Cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii a fost rostit de Părintele Arhiereu‑vicar Gherontie Hunedoreanul care a subliniat necesitatea iubirii și iertării vrăjmașilor, în vederea mântuirii, avându‑L ca model pe Mântuitorul Hristos, Care S‑a rugat chiar pentru cei care Îl răstigneau.

Preotul paroh Vasile Cornea a fost hirotesit iconom stavrofor, iar primarul comunei Câlnic, Tiberiu‑Lucian Bodea, Dorin Cernat şi alţi binefăcători au primit distincţii şi diplome din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   Protopopiatul Sebeș  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri