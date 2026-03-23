Teză de doctorat despre consilierea pastorală în mediul urban

Data: 23 Martie 2026

La sediul Institutului de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) al Academiei Române a avut loc vineri, 20 martie, susținerea publică a tezei de doctorat „Dimensiuni sociologico-teologice ale consilierii pastorale în context urban contemporan”. Cercetarea a fost realizată de părintele arhid. Marinel Laurențiu Marcu, redactor-șef al revistei „Biserica Ortodoxă Română”, Buletinul oficial al Patriarhiei Române, sub coordonarea științifică a acad. prof. univ. dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române, în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie și Științe Juridice.

Din comisia prezidată de prof. univ. dr. Sorin Cace, directorul ICCV, au făcut parte prof. univ. dr. Cristina Gavriluța, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice a Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași; prof. univ. dr. Adrian Otovescu, de la Facultatea de Litere a Universității din Craiova; conf. univ. dr. Cristinel Pantelimon, de la Facultatea de Pishologie și Științele Educației a Universității „Spiru Haret” din București.

Lucrarea propune o abordare sociologico-teologică integratoare și echilibrată, în care consilierea pastorală ortodoxă, pe de o parte, își poate actualiza prudent metodele și își poate întări fundamentul științific și, pe de altă parte, poate rămâne, în continuare, fidelă Sfintei Tradiții a Bisericii, păstrându-și, în acest fel, autenticitatea duhovnicească și misiunea sa sacramentală, vindecătoare și mântuitoare și, în același timp, răspunzând mai eficient tuturor provocărilor socio-spirituale ale lumii urbane contemporane. Valorificând integral fundamentele teoretice și rezultatele empirice ale cercetării, care au condus la îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse, această lucrare contribuie atât la regăsirea unui loc binemeritat consilierii pastorale ortodoxe între disciplinele teologice studiate, cât și la păstrarea, aprofundarea și consolidarea acesteia ca domeniu fundamental al misiunii Bisericii Ortodoxe în societatea urbană contemporană. „Între altele, lucrarea ne propune fundamentul unei epistemologii sacramentale, o epistemologie care încadrează cunoașterea prin mijlocirea Tainelor. Consilierea pastorală se distinge de alte forme de consiliere prin cele trei trăsături dominante ale consilierului pastoral. În primul rând, consilierul pastoral este iconom al Tainelor, ceea ce nu se regăsește la nicio formă de consiliere, aceasta fiind distincția fundamentală în Ortodoxie, pentru că Dumnezeu n-a lăsat omul singur în clipa în care a căzut, ci i-a lăsat virtualitatea Raiului, după cum spune Nichifor Crainic, adică amintirea Paradisului, dar i-a dăruit și Tainele, fără de care omul s-ar rătăci, fiindu-i aproape imposibilă mântuirea. În al doilea rând, el este învățător, cel care utilizează cele două mari surse (Sfânta Scriptură și Tradiția patristică), care se completează cu ceea ce propune experiența cunoașterii în domeniul acesta al științelor care s-au dezvoltat în legătură cu ieșirea în întâmpinare a omului, care are un rol de însoțitor, de acompaniere. În al treilea rând, el este slujitor, adică cel care își asumă, în mod concret, această însoțire, în orizontul comuniunii eclesiale, fiind împreună-lucrător cu Dumnezeu la mântuirea omului”, a subliniat acad. Ilie Bădescu, coordonatorul ştiinţific al lucrării.

După susținerea referatelor și a sesiunii de întrebări, în urma deliberărilor, comisia i-a conferit candidatului titlul științific de doctor în domeniul sociologiei, cu calificativul „Foarte bine”. La final, părintele arhid. Marinel Laurențiu Marcu le-a mulţumit membrilor comisiei şi tuturor persoanelor care l-au sprijinit de-a lungul întregului demers ştiinţific.