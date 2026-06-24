„Tradiţii în imagini”, la a zecea ediţie, în Turnu Roşu

În satul Turnu Roşu din judeţul Sibiu a avut loc duminică, 21 iunie, a zecea ediţie a evenimentului „Tradiţii în imagini”. Prin această manifestare se doreşte promovarea portului popular şi a tradiţiilor specifice satului sibian.

„Evenimentul încearcă să reînvie cea mai veche fotografie care prezintă preotul satului alături de credincioși, îmbrăcați în straie tradiționale, după Sfânta Liturghie. Fotografia datează de la 1920, iar anul acesta este a zecea ediție când reînviem această fotografie”, a spus preotul paroh Cristian Ioan Nicolae.

În această duminică, în satul sibian a avut loc şi evenimentul „În IE la LiturghIE”, prin care sătenii au îmbrăcat costumele populare şi au venit în număr mare la Sfânta Liturghie săvârşită în biserica parohială, aşa cum se obişnuieşte de Sânziene şi de Ziua Internaţională a Iei. Credincioşii din sat şi-au exprimat dorinţa de a ţine acest obicei în duminica premergătoare sărbătorii din 24 iunie.