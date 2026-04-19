Trei arhierei au liturghisit la hramul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus

Cel de-al doilea hram al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, a fost sărbătorit prin slujba de sfinţire a apei, Sfânta Liturghie şi slujba Sfântului Maslu. Ca în fiecare an, mulţimi de pelerini şi de credincioşi din Ţara Făgăraşului s-au rugat în zi de hram împreună cu soborul de arhierei, preoţi şi diaconi.

Soborul a fost condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, şi Preasfinţitul Părinte Ilarion Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului. Alături de cei trei ierarhi s-a aflat un sobor de preoţi şi diaconi în care s-au aflat arhimandritul Calinic Teslevici, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, arhimandritul Atanasie Roman, stareţul mănăstirii făgărăşene, protopopi şi alţi slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

Programul liturgic a început la fântâna din incinta mănăstirii, vechiul izvor al aşezământului, unde credincioşii vin mereu să ia apă pentru a primi tămăduire de boli. Aici, soborul de arhierei, preoţi şi diaconi a săvârşit slujba de sfinţire a apei.

După slujba de sfinţire a apei a fost săvârşită Sfânta Liturghie la Altarul de vară din pădurea din apropierea mănăstirii făgărăşene. Răspunsurile liturgice au fost date de o parte a Grupului psaltic „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, dirijat de pr. Marius Tofan.

„Un izvor de binecuvântare”

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul a rostit un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre originea sărbătorii din Vinerea Luminată şi foloasele duhovniceşti aduse de cinstirea Maicii Domnului şi a sfinţilor mijlocitori înaintea lui Dumnezeu.

„Sărbătoarea aceasta a Izvorului Tămăduirilor, a izvorului vindecărilor și minunilor pe care le-a făcut Maica Domnului pentru oamenii cei credincioși, este pusă în această săptămână pentru a arăta că toate binefacerile pe care le primim prin mijlocirea Maicii Domnului sunt binefaceri care vin din puterea lui Dumnezeu Cel Întreit, din puterea Domnului nostru Iisus Hristos Cel înviat din morți. (...) Fiecare dintre noi care ne apropiem de Dumnezeu suntem de fapt chemați să devenim pentru ceilalți binefacere și izvor de binefacere, așa cum Dumnezeu i-a spus lui Avraam când l-a chemat: «Vei fi binecuvântare și izvor de binecuvântare pentru urmașii tăi». Lucrul acesta trebuie să se întâmple și cu noi. Un om care se apropie de Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu devine, cu necesitate aș spune, un izvor de binecuvântare pentru oamenii din jurul lui”, a subliniat ierarhul.

„Apostol lângă Apostoli”

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a subliniat în cuvântul de la final rolul femeilor mironosiţe şi al Maicii Domnului în mărturisirea şi propovăduirea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

„Anume a fost rânduită sărbătoarea aceasta a Izvorului Tămăduirii în Săptămâna Luminată, pentru că Maica Preacurată a fost prima care a cunoscut și s-a tânguit la cruce, văzând și aducând mărturie a morții Fiului său pe cruce, pentru împlinirea misiunii pe care a avut-o, adică mântuirea omenirii. (...) Apoi, femeile mironosițe au înconjurat-o pe Maica Preacurată și au preluat modelul curajului și al devotamentului ei față de Fiul său, față de Iisus Hristos. Aceste femei au urmărit unde L-au pus pe Mântuitorul și s-au dus primele la mormânt să îndeplinească tradiția de a unge pe cel răposat cu mirodenii. Și mare le-a fost mirarea că au găsit piatra dată la o parte de pe mormânt și au văzut îngeri care le-au spus că nu e mort. «De ce căutați pe cel viu între cei morți? Mergeți și spuneți ucenicilor că a înviat din morți». Sfinții Părinți o numesc pe Maica Preacurată «Apostol lângă Apostoli», iar femeile mironosițe au fost învrednicite și alese de Dumnezeu ca să aducă mărturia aceasta, le-a ales a fi vrednice slujitoare care au stat lângă Maica Domnului. Femeile mironosițe au fost numite și ele de Sfinții Părinți a fi «Apostoli către Apostoli», pentru că ele au fost încredințate și trimise de înger: «Mergeți și spuneți ucenicilor că a înviat din morți și că va merge înainte de voi în Galileea, acolo Îl veți vedea». Au dus mărturia aceasta la ucenici și ucenicii iată că au adus-o în întreaga lume şi este cea mai mare bucurie pe care o ființă umană o poate simți”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

După Sfânta Liturghie, aşa cum este tradiţia împământenită la hramurile mănăstirii, soborul de arhierei, preoţi şi diaconi a săvârşit slujba Sfântului Maslu, iar toţi cei prezenţi s-au rugat pentru a primi de la Dumnezeu tămăduire trupească şi iertare de păcate.