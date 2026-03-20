Trisaghion pentru Patriarhul Catolicos Ilia al II‑lea la Ambasada Georgiei

Data: 20 Martie 2026

În perioada 19-20 martie, la Ambasada Georgiei din România a fost deschisă o carte de condoleanţe pentru vrednicul de pomenire Ilia al II‑lea, Patriarhul Catolicos al Întregii Georgii. Astăzi, 20 martie, slujitorii a două mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureştilor au săvârşit slujba Trisaghionului pentru sufletul ierarhului care a arhipăstorit Biserica Ortodoxă a Georgiei în ultima jumătate de secol. Părintele arhimandrit Chiril Lovin, vieţuitor al Mănăstirii Antim, şi părintele protosinghel Antim Bâru, stareţul Mănăstirii Chiajna‑Giuleşti, s‑au rugat pentru sufletul adormitului întru fericire Patriarh Catolicos Ilia al II‑lea, după care au semnat în cartea de condoleanţe.

Au fost prezenţi Excelența Sa Tamar Beruchashvili, ambasadorul Georgiei la București, şi alţi membri ai Corpului Diplomatic, ne‑a transmis părintele Nicolae Ceruţă.